René De Silvestro ha conquistato la medaglia d’argento nella combinata sitting alle Paralimpiadi di Milano‑Cortina. Questo importante risultato restituisce serenità all’atleta azzurro, reduce da due quarti posti che avevano generato una forte delusione. «Questa medaglia mi ha dato grande serenità, perché avevo due quarti posti. Avevo dentro una rabbia incredibile, oggi sono riuscito a sfogarmi e sono contento» ha dichiarato De Silvestro.

L’atleta si è detto «veramente molto soddisfatto della mia seconda manche in slalom», guardando con rinnovato ottimismo alle prossime gare.

In particolare, il focus è sul gigante, disciplina in cui «puntiamo», e soprattutto sullo slalom di domenica, dove De Silvestro è convinto di poter «dire la mia» e «veramente andar forte».

La gara di Cortina d’Ampezzo

La competizione si è tenuta a Cortina d’Ampezzo il 10 marzo 2026, nell’ambito delle Paralimpiadi invernali Milano‑Cortina. De Silvestro, dopo aver sfiorato il podio in due occasioni, ha trovato nella combinata sitting il suo primo podio in questa edizione dei Giochi. Un risultato che ha definito «liberatorio e carico di significato».

Prospettive e ambizioni

Con l’argento al collo, De Silvestro affronta le discipline rimanenti con rinnovata fiducia. Il gigante rappresenta un obiettivo concreto, mentre lo slalom di domenica è visto come un’opportunità cruciale per dimostrare il suo valore: «posso dire la mia, posso veramente andar forte».

L’atleta appare determinato a capitalizzare questo successo per continuare a competere ai massimi livelli.

Il medagliere azzurro

La giornata del 10 marzo ha segnato un successo significativo per lo sport italiano alle Paralimpiadi. Oltre all'argento di De Silvestro, Chiara Mazzel ha conquistato la medaglia d’argento nella combinata femminile ipovedenti AS2, in coppia con la guida Nicola Cotti Contini. Per Mazzel si tratta della terza medaglia in questa edizione dei Giochi, dopo l'oro nel Super-G e l'argento nella discesa. Anche Federico Pelizzari ha ottenuto un argento nella combinata nella categoria standing. Complessivamente, la giornata ha visto l'Italia aggiudicarsi quattro medaglie: un oro e tre argenti, rafforzando ulteriormente il bottino azzurro.