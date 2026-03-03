È stato pubblicato l’elenco completo delle scuderie e dei piloti che prenderanno parte al Mondiale di Formula Uno 2026. La competizione vedrà al via undici team e ventidue piloti confermati. Tra le novità più rilevanti spiccano l’ingresso del team Cadillac e la trasformazione di Sauber in Audi, mentre le altre formazioni mantengono in gran parte le coppie consolidate.

Le conferme e le novità nel circus

Nel dettaglio, McLaren schiererà Lando Norris e Oscar Piastri. La Mercedes conferma George Russell e Andrea Kimi Antonelli. La Ferrari prosegue con Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

La Williams conferma Carlos Sainz e Alexander Albon, mentre l’Aston Martin mantiene Fernando Alonso e Lance Stroll. La Haas conferma Esteban Ocon e Oliver Bearman, e l’Alpine schiera Pierre Gasly e Franco Colapinto.

La Red Bull presenta una novità di rilievo: Max Verstappen sarà affiancato da Isack Hadjar, proveniente dalla Racing Bulls. Quest’ultima, a sua volta, accoglie Arvid Lindblad al fianco di Liam Lawson. L’Audi subentra al posto di Sauber con Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, mentre il nuovo team Cadillac debutta con Valtteri Bottas e Sergio Perez.

Dettaglio dei team e piloti per il 2026

La lista completa dei team e dei piloti iscritti al Mondiale 2026 è la seguente:

McLaren Mastercard F1 Team – Lando Norris (GBR) e Oscar Piastri (AUS)

Mercedes‑AMG Petronas F1 Team – George Russell (GBR) e Andrea Kimi Antonelli (ITA)

Red Bull Oracle Racing – Max Verstappen (OLA) e Isack Hadjar (FRA)

Scuderia Ferrari – Charles Leclerc (MON) e Lewis Hamilton (GBR)

Williams F1 Team – Carlos Sainz (SPA) e Alexander Albon (THA)

Aston Martin Aramco F1 Team – Fernando Alonso (SPA) e Lance Stroll (CAN)

Visa Cash App Racing Bulls F1 Team – Arvid Lindblad (GBR) e Liam Lawson (NZE)

Haas F1 Team – Esteban Ocon (FRA) e Oliver Bearman (GBR)

Audi F1 Team – Nico Hulkenberg (GER) e Gabriel Bortoleto (BRA)

Alpine F1 Team – Pierre Gasly (FRA) e Franco Colapinto (ARG)

Cadillac Formula 1 Team – Valtteri Bottas (FIN) e Sergio Perez (MES)

Il calendario e le nuove presenze

Il calendario del Mondiale 2026 prevede ventiquattro Gran Premi.

L’ingresso di Cadillac porta a undici il numero delle scuderie in griglia. Il team Cadillac, con Valtteri Bottas e Sergio Perez, rappresenta la grande novità della stagione. L’Audi, invece, prende il posto di Sauber, mantenendo la coppia di piloti già in forza alla squadra elvetica.