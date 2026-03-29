Il Gran Premio del Giappone di Formula 1, il terzo appuntamento del calendario 2026, si terrà domenica 29 marzo sul celebre circuito di Suzuka. La gara prenderà il via alle ore 7:00 del mattino, ora italiana, promettendo emozioni intense per gli appassionati di motori.

Per seguire la diretta TV, gli abbonati potranno sintonizzarsi su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Le opzioni di streaming in diretta, riservate agli abbonati, includono le piattaforme SkyGo e NOW. Chi desidera una visione gratuita potrà optare per la differita su TV8, disponibile sul canale 8 del digitale terrestre e sul 125 di Sky, con inizio alle ore 14:00.

La stessa differita sarà fruibile gratuitamente anche sul sito TV8.it.

Come seguire il Gran Premio del Giappone

Oltre alle trasmissioni video, sarà offerta una diretta testuale della gara, un'opzione ideale per chi desidera rimanere aggiornato in tempo reale sull'andamento della competizione, giro dopo giro, anche senza poter seguire l'evento in televisione o in streaming.

Il circuito di Suzuka è celebre per le sue curve veloci e l'iconica sequenza delle esse, caratteristiche che lo rendono un banco di prova estremamente impegnativo per piloti e monoposto. Questa tappa giapponese è storicamente cruciale per le scuderie, con Ferrari e Mercedes che si confermano tra le principali protagoniste della stagione.

Suzuka è inoltre rinomata per essere un tracciato dove le sorprese non mancano, potendo così influenzare significativamente la classifica del campionato.

Il programma del weekend a Suzuka

Il weekend del Gran Premio del Giappone non si limita alla sola gara di domenica, ma include anche le sessioni di prove libere e le qualifiche. Le prove libere si svolgeranno tra venerdì 27 marzo e sabato 28 marzo. Le qualifiche sono fissate per sabato 28 marzo alle ore 7:00, con diretta su Sky Sport F1 e NOW TV. Per chi preferisce la visione in chiaro, le qualifiche saranno disponibili in differita su TV8, sempre sabato, a partire dalle ore 14:00.

La gara di domenica 29 marzo, come già menzionato, avrà inizio alle ore 7:00 in diretta per gli abbonati Sky e sarà trasmessa in differita gratuita su TV8 a partire dalle ore 14:00, garantendo così ampie opportunità per tutti gli appassionati di non perdere l'azione in pista.

Il Gran Premio di Suzuka si conferma, dunque, come uno degli appuntamenti più attesi e affascinanti del calendario di Formula 1, con una copertura mediatica estesa che assicura a tutti gli appassionati di seguire ogni momento dell'azione in pista.