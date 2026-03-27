Sabato 28 marzo, il prestigioso circuito di Suzuka in Giappone si appresta a ospitare la seconda giornata del terzo entusiasmante appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Questa data segnerà un momento cruciale per tutti i team e i piloti, con un programma che include le fondamentali sessioni di Prove Libere 3 e le decisive Qualifiche. Questi appuntamenti saranno determinanti per stabilire le gerarchie in pista e le posizioni di partenza in vista della gara principale. La copertura televisiva e streaming sarà ampiamente articolata, garantendo agli appassionati diverse modalità per seguire ogni istante dell'azione.

Programma Dettagliato e Orari Italiani del GP del Giappone 2026

La mattinata italiana vedrà i motori accendersi per le Prove Libere 3, sessione in programma dalle 03:30 alle 04:30 (ora italiana). Questo slot orario offrirà ai piloti l'ultima opportunità per testare le vetture, affinare il setup e trovare il giusto ritmo sul tecnico tracciato di Suzuka prima delle sfide più impegnative. Successivamente, l'adrenalina salirà con le attesissime Qualifiche, che si svolgeranno dalle 07:00 alle 08:00 (ora italiana). Sarà in questa sessione che i contendenti si sfideranno a colpi di giri veloci per conquistare la migliore posizione sulla griglia di partenza.

Copertura Televisiva e Streaming: Tutte le Opzioni in Diretta

Per non perdere nemmeno un istante dell'azione, la diretta integrale di entrambe le sessioni – le Prove Libere 3 e le Qualifiche – sarà assicurata sui canali dedicati di Sky. Gli spettatori potranno sintonizzarsi su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) per una visione completa e di alta qualità. Parallelamente, gli abbonati avranno la possibilità di seguire l'evento in streaming attraverso le piattaforme digitali SkyGo e NOW, che garantiranno l'accesso in tempo reale da qualsiasi dispositivo compatibile, permettendo una flessibilità di visione senza pari.

Qualifiche in Chiaro e in Differita su TV8

Gli appassionati di Formula 1 che preferiscono la visione in chiaro avranno l'opportunità di seguire le Qualifiche grazie alla trasmissione in differita offerta da TV8. L'appuntamento pomeridiano con la sessione di qualifica è indicativamente fissato tra le 14:00 e le 15:00 (ora italiana). È fondamentale tenere presente che questo orario potrebbe subire leggere variazioni a discrezione della programmazione editoriale. Si sottolinea che TV8 concentrerà la sua copertura esclusivamente sulle Qualifiche, senza trasmettere le sessioni di prove libere.