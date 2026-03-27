Kamil Rychlicki si è affermato come il miglior marcatore della PlusLiga, il massimo campionato polacco di volley maschile, chiudendo una stagione regolare trionfale. L'opposto della Nazionale italiana, dopo aver lasciato Trento, si è distinto con la maglia dello ZAKSA Kędzierzyn‑Koźle, mettendo a segno ben 528 punti in sole ventisei giornate di campionato, un risultato che lo ha consacrato come il bomber del torneo.

Nonostante la sua straordinaria performance individuale, lo ZAKSA ha concluso la stagione regolare all'ottavo posto, totalizzando dodici vittorie e quaranta punti.

Un piazzamento sufficiente, tuttavia, per assicurarsi l'ultimo prezioso pass per i playoff scudetto. L'imminente avventura nella fase finale vedrà la squadra di Rychlicki affrontare ai quarti di finale lo Zawiercie, una formazione che si presenta come la grande favorita della vigilia, forte di un recente successo per 3-0 contro la Lube nell'andata dei quarti della principale competizione europea.

L'attesa della Nazionale per Rychlicki

Dopo l'impegno nei playoff polacchi, Rychlicki si preparerà per un'estate cruciale e intensa con la Nazionale italiana. Il suo contributo sarà fondamentale per gli appuntamenti della Nations League e, soprattutto, per gli Europei che si disputeranno in casa. Il talentuoso opposto rappresenta una risorsa preziosa per il CT Fefé De Giorgi, che avrà a disposizione un roster di alto livello e diverse opzioni offensive.

Tra queste, spiccano l'annunciato titolare Yuri Romanò, che ha brillato come top scorer in Russia ed è stato un protagonista indiscusso negli ultimi Mondiali vinti nelle Filippine, e l'ottimo Alessandro Bovolenta, reduce da una stagione positiva con Piacenza, impegnato domenica nella decisiva gara-cinque dei quarti contro Modena.

Il percorso di Rychlicki e le voci di mercato

Il trasferimento di Kamil Rychlicki allo ZAKSA era stato formalizzato già nel mese di luglio, segnando la conclusione di una parentesi di successo con la Trentino Volley, culminata con la conquista del titolo di Campione d’Italia 2025 e quello di Campione d’Europa 2024. Il prestigioso club polacco aveva riposto grandi aspettative su di lui, puntando sulla sua capacità realizzativa per rafforzare in modo significativo il reparto offensivo e ambire ai massimi traguardi.

La sua affermazione come top scorer in Polonia non è passata inosservata. Nel corso della stagione, Rychlicki ha catalizzato l'attenzione del mercato internazionale, con la sua brillantezza che ha alimentato con insistenza le voci di un possibile ritorno in Italia già a partire dalla prossima stagione sportiva, un'ipotesi che sta già scaldando gli animi degli appassionati.