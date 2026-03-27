Jannik Sinner sta vivendo un periodo di grande forma nel circuito ATP, come dimostrano i risultati di marzo. Dopo aver conquistato il titolo al Masters 1000 di Indian Wells, il tennista altoatesino ha raggiunto la semifinale al Masters 1000 di Miami, confermando ottima condizione e competitività ai massimi livelli sul cemento statunitense.

La serie di vittorie in due set ha permesso a Sinner di superare le delusioni per l'eliminazione in semifinale agli Australian Open e l'uscita anticipata all'ATP 500 di Doha. Il ventiquattrenne si prepara ora ad affrontare Alexander Zverev nella semifinale di Miami, puntando a replicare il successo contro il tedesco e ad accedere alla finale, dove incrocerebbe il vincitore tra Arthur Fils e Jiri Lehecka.

La rincorsa nella classifica ATP Race

Grazie ai risultati, Sinner ha ridotto il distacco da Carlos Alcaraz nella ATP Race, classifica che considera i punti stagionali. Attualmente Sinner è secondo con 2.300 punti; Alcaraz guida con 2.950, dopo l'eliminazione all'esordio a Miami da Sebastian Korda. Se Sinner raggiungesse la finale, salirebbe a 2.550 punti; con una vittoria, arriverebbe a 2.900, portandosi a soli 50 punti dal leader mondiale. Un traguardo alla portata dell'azzurro, data la sua continuità.

La top-10 della ATP Race (aggiornata al 27 marzo): 1. Carlos Alcaraz (2.950), 2. Jannik Sinner (2.300), 3. Daniil Medvedev (1.700), 4. Alexander Zverev (1.690), 5. Novak Djokovic (1.400), 6. Alex de Minaur (1.045), 7.

Ben Shelton (1.010), 8. Arthur Fils (980), 9. Félix Auger-Aliassime (965), 10. Jakub Mensik (895). Zverev: 1.940 con finale, 2.290 con vittoria. Fils: 1.230 con finale, 1.580 con titolo.

Prossimi appuntamenti e prospettive

Il calendario ATP prevede il Masters 1000 di Montecarlo, ulteriore occasione per Sinner di consolidare la posizione e rincorrere il vertice della classifica stagionale. Il momento positivo dell'azzurro, unito alla possibilità di ridurre il gap da Alcaraz, alimenta le speranze di un nuovo cambio al vertice della Race nelle prossime settimane.

La stagione è ancora ricca di appuntamenti, ma le prestazioni di Sinner confermano crescita e competitività tra i migliori del mondo. Gli appassionati italiani guardano con fiducia ai prossimi tornei, consapevoli che il sogno di vedere Jannik Sinner in vetta alla ATP Race non è mai stato così concreto.