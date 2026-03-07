Il Gran Premio d’Australia 2026, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula 1, si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 marzo sul circuito di Albert Park a Melbourne. Il weekend di gara, comprendente prove libere, qualifiche e la corsa finale, godrà di un’ampia copertura televisiva attraverso i canali Sky, NOW e TV8.

Programma del weekend (orari italiani)

Il calendario delle sessioni, con gli orari riferiti all’Italia, è strutturato come segue:

Venerdì 6 marzo: le Prove libere 1 si terranno dalle ore 2:30 alle 3:30, seguite dalle Prove libere 2 dalle 6:00 alle 7:00.

Sabato 7 marzo: la Prove libere 3 sono in programma dalle 2:30 alle 3:30, mentre le Qualifiche inizieranno alle ore 6:00.

Domenica 8 marzo: la Gara prenderà il via alle ore 5:00.

Le qualifiche e la gara saranno trasmesse in differita su TV8 alle ore 14:00, rispettivamente nella giornata di sabato e domenica.

Copertura televisiva e streaming

Tutte le sessioni del weekend saranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Gli abbonati potranno inoltre seguire gli eventi in streaming tramite le piattaforme SkyGo e NOW.

TV8 offrirà la visione in chiaro, ma esclusivamente in differita, sia per le qualifiche (sabato alle 14:00) sia per la gara (domenica alle 14:00). La trasmissione sarà disponibile sia sul canale televisivo che sul sito web tv8.it.

OA Sport garantirà la copertura live testuale di ogni singola sessione del weekend.

Modalità di fruizione per gli appassionati

La programmazione italiana del GP d’Australia 2026 conferma la consueta distinzione tra la copertura in diretta offerta dalle emittenti a pagamento e la differita in chiaro. Questo approccio mira a offrire un equilibrio tra accessibilità e completezza per tutti gli appassionati. Sky e NOW assicurano la diretta integrale delle emozioni della Formula 1, mentre TV8 permette una fruizione più comoda nel pomeriggio, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento.