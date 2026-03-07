Domani prenderà il via l’ottantaquattresima edizione della Parigi‑Nizza, corsa a tappe che si concluderà sulla Costa Azzurra dopo oltre 1.200 chilometri. Tra i partecipanti ci sarà anche Jonas Vingegaard, che inaugura così la sua stagione agonistica. Il due volte vincitore del Tour de France torna alle corse dopo un periodo di preparazione invernale.

Vingegaard si presenta al via con l’obiettivo di testare la propria condizione e di iniziare al meglio una stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti importanti. La Parigi‑Nizza rappresenta per molti corridori un banco di prova fondamentale in vista dei grandi giri e delle classiche primaverili.

Un debutto atteso

Il danese, reduce da un inverno di allenamenti, sarà uno degli osservati speciali della corsa francese. La sua presenza aggiunge interesse a una gara che vede al via molti dei migliori interpreti delle corse a tappe. Vingegaard e la sua squadra puntano a ottenere subito risultati di rilievo, pur mantenendo la concentrazione sugli obiettivi stagionali più importanti.

Obiettivi stagionali

La stagione di Vingegaard sarà caratterizzata dalla partecipazione alle principali corse a tappe e dalla volontà di confermarsi tra i grandi protagonisti del ciclismo internazionale. Il danese, già vincitore di Tour de France e Vuelta a España, guarda con ambizione ai prossimi appuntamenti, senza però sbilanciarsi su programmi e traguardi specifici.