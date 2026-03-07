La prima giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano‑Cortina ha visto Chiara Mazzel conquistare la prima medaglia per l’Italia nello sci alpino paralimpico. La 29enne trentina, portabandiera azzurra, ha ottenuto un argento nella discesa femminile categoria VI, preceduta di soli 48 centesimi dall’austriaca Veronika Aigner.

La gara di discesa femminile

La competizione si è svolta presso il Tofane Alpine Skiing Centre. Mazzel, accompagnata dalla guida Nicola Cotti Cottini, era tra le favorite. L’atleta italiana è stata superata solo dall’austriaca Veronika Aigner (AS3), con la guida Lilly Sammer, per un margine di 48 centesimi.

Al terzo posto si è classificata la slovacca Alexandra Rexova, a 4"90 dalla vetta, con la guida Sophia Polak. La coppia italiana composta da Martina Vozza e Ylenia Sabidussi ha concluso la gara al quinto posto, a 7"99 dal podio.

Il percorso e le prospettive di Mazzel

Per Chiara Mazzel, questa è la seconda partecipazione paralimpica. A Pechino aveva ottenuto un settimo posto nello slalom. L’argento conquistato oggi rappresenta una significativa conferma del suo valore, dopo i precedenti secondi posti mondiali in slalom e gigante. La sciatrice tornerà in gara nelle prossime specialità, con l'obiettivo dichiarato di puntare alla medaglia d'oro.

Profilo dell'atleta

Chiara Mazzel, originaria di San Giovanni di Fassa, è ipovedente dall’età di diciotto anni a causa di un glaucoma.

La sua carriera sportiva è iniziata nel 2019 e ha già collezionato successi di rilievo. Ai Mondiali di Espot 2023 ha conquistato tre medaglie d'oro: nella discesa libera, nel super‑G e nella combinata. Nel 2025, ha ottenuto un argento nello slalom ai Mondiali di Maribor. Per i Giochi di Milano‑Cortina 2026, è stata designata portabandiera dell’Italia insieme a René De Silvestro per la cerimonia inaugurale.