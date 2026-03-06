Sabato 7 marzo segna la seconda giornata del Gran Premio d’Australia, evento che inaugura il Mondiale di Formula 1 2026 sul circuito di Albert Park a Melbourne. Il programma odierno è interamente dedicato alle Prove Libere 3 e alle qualifiche, con una copertura televisiva e streaming che vedrà una distinzione tra le offerte di Sky e TV8.

Programma del secondo giorno di gara

Le Prove Libere 3 si terranno dalle ore 02:30 alle 03:30 (ora italiana). A seguire, dalle ore 06:00 alle 07:00, si svolgeranno le qualifiche. La copertura in diretta di entrambi gli eventi sarà disponibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Sarà inoltre possibile seguire la sessione in streaming tramite le piattaforme SkyGo e NOW. TV8, invece, trasmetterà le sole qualifiche, in chiaro e in differita.

Modalità di visione in chiaro

Per quanto riguarda la visione in chiaro, TV8 proporrà le qualifiche in differita a partire dalle ore 14:00. Per gli appassionati che desiderano seguire l’evento minuto per minuto, OA Sport garantirà una diretta testuale dell’intero programma di giornata.

Contesto della stagione 2026

Il weekend inaugurale della stagione 2026 si prospetta cruciale per le scuderie. I team saranno chiamati a interpretare al meglio le nuove monoposto e le power unit introdotte quest'anno. Stabilire una buona base di partenza fin dalle prime battute potrebbe rivelarsi determinante per lo sviluppo futuro delle vetture nel corso del campionato.

La gara, prevista per domenica 8 marzo, sarà anch’essa trasmessa in differita su TV8 alla medesima ora, confermando la strategia di programmazione per l’evento australiano.