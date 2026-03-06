Tadej Pogacar si appresta a fare il suo ritorno in gara sabato prossimo a Siena, segnando il suo debutto stagionale nella ventesima edizione delle Strade Bianche. Il campione del mondo e d’Europa in carica ha espresso un profondo affetto per la corsa toscana, definendola “una delle mie corse preferite”. Ha inoltre confidato le sue aspettative: “spero di essere tra i protagonisti anche sabato, in quello che sarà il mio debutto stagionale”.

Un legame speciale con la corsa

Lo sloveno ha già inciso il suo nome nella storia delle Strade Bianche, conquistando la vittoria in tre occasioni: nel 2022, 2024 e 2025.

Come riconoscimento del suo talento e dei suoi successi, gli è stato dedicato un cippo nel tratto sterrato del Colle Pinzuto. Questo onore lo rende il secondo corridore, dopo Fabian Cancellara, a ricevere un simile tributo. “Per me è un onore entrare nella storia di questa corsa, da sempre una delle mie preferite. Vincerla tre volte è stata la realizzazione di tanti sacrifici”, ha dichiarato Pogacar, ribadendo il suo desiderio di essere nuovamente protagonista nel suo debutto stagionale.

Preparazione e attese per il debutto

Il campione ha condiviso dettagli sulla sua preparazione, raccontando di aver appena completato una ricognizione “molto dura” del percorso e di sentirsi pronto per la competizione.

“Strade Bianche sarà la mia prima gara stagionale, credo e spero di essermi allenato bene e di essere pronto per questa gara”, ha affermato. Ha inoltre espresso la sua felicità nel riprendere la stagione agonistica con la squadra, con la ferma intenzione di dare il massimo in ogni fase della corsa.

Contesto e prospettive future

La Strade Bianche 2026, in programma sabato 7 marzo, segna non solo l'esordio stagionale di Pogacar, ma anche la sua ambizione di stabilire un nuovo record: diventare il primo corridore a vincere per quattro volte questa prestigiosa classica. Il tratto del Colle Pinzuto, uno dei più celebri e impegnativi della gara, è stato ufficialmente intitolato al suo nome, un tributo riservato ai ciclisti che hanno raggiunto la triplice vittoria, un onore precedentemente concesso solo a Fabian Cancellara. L’edizione di quest’anno si preannuncia particolarmente significativa per lo sloveno, che ritorna sulle iconiche strade bianche con l'obiettivo dichiarato di confermare il suo dominio.