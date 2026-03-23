Il Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1 si svolgerà sul circuito di Suzuka da venerdì 27 a domenica 29 marzo. La copertura televisiva in Italia prevede la diretta esclusiva su Sky Sport e la differita in chiaro su TV8. L'evento sarà disponibile in streaming su NOW e Sky Go, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale di ogni sessione.

Programma e Orari del GP del Giappone 2026 (Orari Italiani)

Il weekend prenderà il via venerdì 27 marzo con le prove libere 1 (03:30-04:30) e le prove libere 2 (07:00-08:00). Sabato 28 marzo saranno in programma le prove libere 3 (03:30-04:30) e le qualifiche (07:00-08:00).

La gara del Gran Premio del Giappone si terrà domenica 29 marzo alle ore 07:00.

Dove Seguire il GP del Giappone 2026: Dettagli TV e Streaming

La diretta televisiva sarà trasmessa da Sky Sport sui canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213), coprendo integralmente tutte le sessioni del weekend in tempo reale.

Per la visione in chiaro, TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) proporrà le sessioni principali in differita. Le qualifiche saranno visibili sabato 28 marzo alle ore 14:00, e la gara domenica 29 marzo, sempre alle ore 14:00. Si ricorda che gli orari TV8 sono soggetti a possibili variazioni.

L'intero evento sarà disponibile in diretta streaming su NOW e Sky Go. Inoltre, TV8.it offrirà le differite di qualifiche e gara in modalità gratuita. Per aggiornamenti costanti, OA Sport fornirà una diretta testuale dettagliata per ogni turno.