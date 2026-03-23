L'Imoco Conegliano si prepara ad affrontare l'Igor Gorgonzola Novara in un appuntamento cruciale per la semifinale scudetto di Serie A1 femminile. La Gara-3 è in programma martedì 24 marzo, con fischio d'inizio alle ore 20.30, e si disputerà nell'atmosfera vibrante del PalaVerde di Treviso. Per le venete, questa è l'occasione per chiudere la serie e staccare il pass per la finale tricolore, dove affronteranno la vincente dello scontro tra Scandicci e Milano. Con un vantaggio di 2-0 nella serie, Conegliano ha l'opportunità di consolidare il proprio percorso verso il titolo.

La Serie e le Prospettive di Conegliano

Il cammino di Conegliano in questa semifinale è stato finora dominante, ma non privo di sfide. Le Pantere hanno conquistato un importante vantaggio, portandosi sul 2-0 grazie a una rimonta avvincente in Gara-1, giocata proprio al PalaVerde, e a una vittoria netta per 3-0 in Gara-2, disputata al PalaIgor. Nonostante la solida performance, la squadra guidata da coach Daniele Santarelli potrebbe dover fare i conti con la stanchezza accumulata. Il recente e intenso impegno nei quarti di finale di Champions League, infatti, potrebbe influire sulle energie delle atlete, rendendo questa Gara-3 ancora più imprevedibile e combattuta.

Le Protagoniste in Campo

La sfida vedrà scendere in campo alcune delle migliori atlete del panorama pallavolistico italiano e internazionale.

Per l'Igor Gorgonzola Novara, le speranze di riaprire la serie si affidano a giocatrici di calibro come l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro. Dall'altra parte della rete, l'Imoco Conegliano risponderà con i suoi punti di forza, tra cui Tatiana Tolok, Sara Bonifacio, Carlotta Cambi, Britt Herbots e Lina Alsmeier. La prestazione di queste atlete sarà determinante per l'esito finale dell'incontro, che promette scintille e grande spettacolo.

Dove Seguire l'Incontro

Per tutti gli appassionati di volley, la Gara-3 tra Conegliano e Novara sarà ampiamente accessibile. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva su RaiSportHD, garantendo una visione in chiaro e completamente gratuita.

Per chi preferisce lo streaming, l'evento sarà disponibile gratuitamente su Rai Play. Gli abbonati potranno inoltre seguire la diretta sulle piattaforme dedicate di VBTV e DAZN, che offriranno una copertura completa dell'incontro. Infine, per un aggiornamento costante e in tempo reale, OA Sport fornirà una dettagliata diretta testuale dell’evento, permettendo di non perdere nessun momento saliente della sfida.

L'Importanza della Sfida Scudetto

La semifinale tra Conegliano e Novara si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell'intera stagione di volley femminile. La possibilità per Conegliano di chiudere la serie in questa Gara-3 non solo aggiunge un'ulteriore dose di tensione e adrenalina all'incontro, ma ne eleva anche il valore sportivo e mediatico.

La vasta copertura mediatica, che include dirette su molteplici piattaforme, testimonia il crescente interesse e l'attenzione che il campionato femminile sta riscuotendo. Questo match, con due delle squadre più forti e rappresentative, sottolinea la centralità e il prestigio raggiunto dalla pallavolo femminile italiana, offrendo al pubblico uno spettacolo di altissimo livello.