Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 si prepara a infiammare il circuito di Suzuka, promettendo un weekend di emozioni dal venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026. Gli appassionati italiani potranno seguire le fasi salienti dell'evento, con le qualifiche e la gara trasmesse in chiaro su TV8 in differita nel pomeriggio, offrendo un'opportunità imperdibile per vivere l'adrenalina della Formula 1.

Il Programma Dettagliato del Weekend a Suzuka

Il fine settimana motoristico prenderà il via con un programma intenso, scandito dagli orari italiani. Venerdì 27 marzo, i piloti scenderanno in pista per le prime sessioni di prove: le Prove libere I si terranno dalle 3:30 alle 4:30, seguite dalle Prove libere II dalle 7:00 alle 8:00.

Queste sessioni saranno fondamentali per la messa a punto delle monoposto sul tecnico tracciato giapponese.

La giornata di sabato 28 marzo vedrà i team impegnati nelle Prove libere III, in programma dalle 3:30 alle 4:30, l'ultima occasione per affinare le strategie prima del momento cruciale. Dalle 7:00 alle 8:00, infatti, si svolgeranno le attesissime qualifiche, che definiranno la griglia di partenza per la gara domenicale. Infine, domenica 29 marzo, l'appuntamento clou: il Gran Premio del Giappone prenderà il via alle 7:00, promettendo spettacolo e colpi di scena.

Dove Seguire il GP: TV e Opzioni Streaming

Per chi desidera seguire l'evento, sono disponibili diverse modalità di trasmissione.

TV8 offrirà la differita in chiaro delle qualifiche sabato 28 marzo alle ore 14:00 e della gara domenica 29 marzo alle ore 14:15. Un'ottima opportunità per chi non potesse seguire la diretta mattutina.

La diretta completa del Gran Premio del Giappone sarà invece accessibile a pagamento sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213), garantendo una copertura integrale dell'intero weekend. Per gli abbonati, lo streaming in diretta sarà disponibile tramite le piattaforme SkyGO e NOW, permettendo di seguire l'azione su diversi dispositivi. Anche le differite di TV8 saranno visibili in streaming sul sito TV8.it agli stessi orari. Infine, per un aggiornamento costante e in tempo reale, OA Sport proporrà una dettagliata diretta testuale dell'evento.

Suzuka: Un Circuito Iconico tra Storia e Innovazione

Il Gran Premio del Giappone si correrà per la trentaseiesima volta sullo storico circuito di Suzuka, un tracciato leggendario e unico per la sua caratteristica forma a otto. Situato a circa 150 km a est di Osaka, questo impianto è un vero e proprio tempio della Formula 1.

Concepito negli anni ottanta, il layout del circuito ha mantenuto nel tempo la sua configurazione originale, distinguendosi per una carreggiata stretta e vie di fuga ridotte, elementi che lo rendono particolarmente impegnativo e apprezzato dai piloti. Suzuka è stato teatro di numerose decisioni iridate, specialmente nel periodo tra il 1988 e il 2000, consolidando la sua fama di circuito decisivo per l'assegnazione del titolo mondiale.

Un cambiamento significativo ha interessato la collocazione nel calendario: se in passato la gara si svolgeva tradizionalmente in autunno, a partire dal 2024 il Gran Premio del Giappone è stato spostato in primavera, offrendo una nuova prospettiva per l'inizio della stagione.