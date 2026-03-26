L'Italia Under 21 si prepara a una prova di forza cruciale, affrontando la Macedonia del Nord in una partita decisiva per le qualificazioni all’Europeo 2027. L'incontro è fissato per giovedì 26 marzo, con fischio d'inizio alle ore 18:15, e si terrà nello storico stadio Carlo Castellani di Empoli. Questo appuntamento rappresenta un momento fondamentale per il cammino degli Azzurrini, chiamati a ottenere una vittoria per mantenere vive le proprie speranze di accesso alla fase finale del torneo continentale. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha ufficialmente annunciato l'evento, aprendo contestualmente le procedure di accreditamento per i rappresentanti dei media.

Organizzazione dell'evento e accesso media

La FIGC ha fornito dettagli precisi riguardo l'organizzazione della partita e le modalità di accesso per la stampa. Le richieste di accredito per i giornalisti, fotografi e operatori media dovevano essere inoltrate entro e non oltre le ore 12:00 CET di lunedì 23 marzo. La procedura è stata gestita esclusivamente tramite il sistema elettronico online dedicato, garantendo un processo efficiente e tracciabile. L'accesso alle aree riservate ai media sarà consentito unicamente ai professionisti accreditati, e la disponibilità delle postazioni sarà rigorosamente contingentata. La sfida di Empoli si inserisce come la settima giornata del girone di qualificazione all’Europeo Under 21 2027, un torneo che vedrà Albania e Serbia quali nazioni ospitanti.

Il percorso nel girone e i prossimi impegni

Il calendario degli Azzurrini si presenta intenso e ricco di sfide determinanti. La partita contro la Macedonia del Nord precede un altro importante impegno in trasferta, quello contro la Svezia, in programma il 31 marzo. Successivamente, la squadra italiana tornerà a giocare in casa per affrontare l'Armenia il primo ottobre, seguita a breve distanza dalla Polonia, con cui si misurerà il cinque ottobre. Il Girone E delle qualificazioni si conferma particolarmente competitivo, vedendo l'Italia confrontarsi con nazionali di spessore come Polonia, Svezia, Macedonia del Nord, Montenegro e Armenia. Ogni punto in palio è essenziale per la classifica e per il raggiungimento dell'obiettivo qualificazione.

Il precedente e l'importanza della continuità

Il confronto con la Macedonia del Nord rappresenta solo il secondo incontro nella storia recente delle nazionali Under 21 tra le due squadre. L'unico precedente risale alla gara d'andata, disputata a Bitola, dove gli Azzurrini si imposero grazie a una rete decisiva di Luca Marianucci. Quella vittoria, ottenuta in trasferta, costituisce un prezioso punto di riferimento e un incoraggiamento per la squadra italiana. Ora, l'obiettivo è replicare e superare quella performance, cercando continuità nei risultati e conferme sul campo. La partita di Empoli non è solo un'occasione per conquistare tre punti, ma anche per dimostrare la crescita e la determinazione del gruppo in vista delle fasi finali dell'Europeo 2027.