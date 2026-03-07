Max Verstappen è stato protagonista del primo colpo di scena nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia, gara che apre il Mondiale di Formula 1 2026 a Melbourne. Durante la Q1, l’olandese ha perso il controllo della sua Red Bull in curva, urtando le barriere e vedendo così compromessa la sua corsa alla pole position.

Il momento dell’incidente

La sessione è stata interrotta dopo l’uscita di strada di Verstappen, che ha impattato contro le barriere. Il pilota è rientrato ai box a bordo di uno scooter, segno evidente dell’impossibilità di proseguire la qualifica.

Al momento, il più veloce in pista è stato Russell con la Mercedes, seguito da Hamilton in terza posizione e Leclerc in settima.

Conseguenze immediate

Per Verstappen, la Q1 si è conclusa anzitempo, compromettendo ogni possibilità di accedere alle fasi successive delle qualifiche. La sua eliminazione ha rappresentato una sorpresa, considerata la sua posizione di favorito e il dominio atteso della Red Bull.

Dettagli sull’incidente

L’incidente è avvenuto quando Verstappen ha frenato in curva 1, bloccando l’asse posteriore della vettura. Questo ha causato lo scivolamento sulla ghiaia e l’impatto con il muro. Il pilota è uscito autonomamente dall’abitacolo e non ha riportato ferite. L’incidente ha causato una bandiera rossa e un’interruzione della sessione per circa otto minuti. Verstappen partirà quindi dalle retrovie nella gara di domenica.