Una profonda delusione ha avvolto Leonardo Fabbri ai Mondiali Indoor di Toruń, in Polonia. Nonostante si presentasse come uno dei favoriti, reduce da una stagione eccezionale con la miglior prestazione mondiale stagionale all’aperto (22,50 metri a Stellenbosch) e vittorie nel World Indoor Tour e agli Assoluti, il lanciatore toscano non è riuscito a replicare le sue brillanti performance. La sua gara si è conclusa con un settimo posto, ben al di sotto delle aspettative, lasciando un amaro in bocca.

La Gara di Toruń: Un Settimo Posto Lontano dal Podio

La competizione di Toruń ha visto Fabbri incappare in una controprestazione inattesa. L'azzurro non è andato oltre i 20,92 metri, misura raggiunta al quinto tentativo, che lo ha confinato alla settima posizione. Un risultato decisamente inferiore rispetto alle sue potenzialità. La vittoria è andata al neozelandese Tom Walsh, che ha conquistato il titolo con un lancio di 21,82 metri, un riscontro che per un Fabbri in forma non sarebbe apparso irraggiungibile.

Le Dichiarazioni di Fabbri: Riscaldamento e Scelte Sbagliate

Subito dopo la gara, Leonardo Fabbri ha espresso ai canali federali tutta la sua amarezza e lucida autocritica. Il lanciatore ha individuato nel riscaldamento il primo, cruciale errore: “Ho sbagliato il primo lancio di riscaldamento e da lì non sono riuscito a rimanere sul pezzo, mi sono migliorato all’ultimo però senza la misura che volevo.” Una partenza falsa che ha compromesso l'esecuzione.

Fabbri ha anche rivelato di aver tentato un cambio di scarpe durante la competizione, un tentativo che non ha sortito l'effetto desiderato. Le sue parole hanno evidenziato una difficoltà intrinseca con le gare in sala: “Non sono uno specialista delle indoor, ho provato anche a cambiare scarpe, ma oggi non mi sono piaciuto.” Una dichiarazione che sottolinea una certa incompatibilità con l'ambiente delle competizioni al coperto.

Aspettative Pre-Gara: Una Stagione da Protagonista

Le aspettative su Leonardo Fabbri erano altissime alla vigilia dei Mondiali Indoor. La sua stagione era stata costellata di successi e prestazioni di altissimo livello, proiettandolo tra i principali candidati al podio. Il lancio di 22,50 metri a Stellenbosch era la miglior prestazione mondiale stagionale, un chiaro segnale della sua eccellente condizione.

A questo si aggiungevano la vittoria nel World Indoor Tour e il titolo agli Assoluti Indoor, elementi che rafforzavano l'idea di un atleta pronto a competere per le medaglie. Tuttavia, la transizione dalle pedane all'aperto a quelle in sala, pur avendo avuto un inizio promettente con la conferma agli Assoluti di Ancona, non ha permesso a Fabbri di esprimere appieno il suo potenziale in un contesto internazionale così rilevante.

In sintesi, la delusione di Fabbri a Toruń può essere ricondotta a una combinazione di fattori: un riscaldamento non ottimale, la scelta di cambiare le scarpe che non ha portato i benefici sperati e, più in generale, una difficoltà a esprimersi al meglio nelle competizioni indoor, nonostante una stagione all'aperto di altissimo livello. Un risultato che, pur non intaccando il valore dell'atleta, suggerisce la necessità di affinare l'approccio alle gare in sala.