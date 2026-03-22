Dominik Paris ha siglato un'altra impresa nel circuito internazionale, conquistando il suo secondo successo consecutivo nel SuperG delle finali di Coppa del Mondo a Kvitfjell. L'atleta azzurro si è confermato protagonista indiscusso delle discipline veloci, tagliando il traguardo con un tempo di 1:26.81. Questa vittoria, la ventiseiesima in Coppa del Mondo per Paris, lo proietta ulteriormente tra i grandi nomi dello sci alpino mondiale, consolidando una carriera già ricca di trionfi.

Sul podio con Paris, l'austriaco Vincent Kriechmayr ha ottenuto il secondo posto, staccato di soli sette centesimi, mentre il connazionale Raphael Haaser si è classificato terzo con un ritardo di trentotto centesimi.

Un risultato che sottolinea la competitività e l'alto livello della gara.

Al termine della competizione, Paris ha espresso tutta la sua sorpresa e la sua profonda soddisfazione per l'esito inatteso. "È una sorpresa anche per me," ha dichiarato il campione. "Sapevo che avrei potuto fare bene, ma un’altra vittoria non me l’aspettavo. Le sensazioni erano molto strane sotto i piedi, con questa neve molto mossa. Io ho cercato di fare velocità, ma quando ho visto la luce verde al traguardo ho dovuto guardare due volte perché non riuscivo a crederci." Le sue parole rivelano l'intensità della sfida e la difficoltà delle condizioni della pista.

Il fuoriclasse altoatesino ha poi voluto dedicare un pensiero alla squadra italiana, evidenziandone la forza e il potenziale.

"Quest’anno la squadra è stata davvero molto forte e questo fa piacere, perché ci sono tanti atleti che possono salire sul podio," ha affermato Paris. Ha inoltre posto l'accento su un talento emergente: "Abbiamo poi Franzoni sul quale possiamo contare per vittorie e podi. Spero che tutti possiamo crescere ancora e diventare ancora più forti." Un messaggio di fiducia e sprone per l'intero movimento azzurro.

La stagione azzurra e le prospettive future

Il trionfo di Paris si inserisce in un contesto di stagione complessivamente positivo per la squadra italiana, che ha saputo distinguersi nelle discipline veloci. La presenza di diversi atleti capaci di lottare per le posizioni di vertice e per il podio rappresenta un segnale estremamente incoraggiante per il futuro dello sci alpino nazionale.

L'attenzione e la fiducia riposte da Paris in giovani promesse come Giovanni Franzoni confermano la strategia di costruire un gruppo solido, competitivo e in grado di raggiungere risultati di rilievo anche nelle stagioni a venire.

La Coppa del Mondo di sci alpino 2026: un bilancio

L'edizione 2026 della Coppa del Mondo di sci alpino, la sessantesima della sua storia, ha offerto un calendario ricco e impegnativo. La stagione, iniziata a Sölden, si è snodata attraverso diciannove tappe maschili e un totale di trentotto gare programmate, per concludersi a Lillehammer. È importante ricordare che le gare olimpiche disputate a Bormio e Cortina d’Ampezzo non sono state valide ai fini della classifica di Coppa del Mondo, pur rappresentando momenti salienti della stagione.

In campo maschile, lo svizzero Marco Odermatt si è imposto come dominatore assoluto, aggiudicandosi non solo la Coppa generale, ma anche quelle di discesa libera e supergigante, a riprova di una superiorità tecnica e atletica. Per l'Italia, oltre ai successi di Dominik Paris, la crescita e l'affermazione di giovani talenti come Franzoni rappresentano elementi di grande ottimismo e promettono un futuro brillante per lo sci alpino azzurro.