Il 10 maggio 2026, Faenza ospiterà un App Run Event della Wings for Life World Run, corsa benefica che unisce running e motorsport. L'evento si terrà nei pressi della factory di Visa Cash App Racing Bulls, offrendo a dipendenti e tifosi un'esperienza unica in un team di Formula 1. Anche Oracle Red Bull Racing aprirà la sede di Milton Keynes per un evento simile. La tredicesima edizione della Wings for Life World Run è cruciale per sostenere la ricerca sulle lesioni del midollo spinale.

Faenza: motori e solidarietà

I partecipanti a Faenza vivranno un'esperienza irripetibile nei luoghi dove nascono le monoposto di Formula 1, unendo sport e solidarietà.

L'evento segue la nomina di Laurent Mekies (CEO Oracle Red Bull Racing) e Peter Bayer (CEO Visa Cash App Racing Bulls) ad ambassador della Wings for Life Foundation.

Mekies si è detto onorato. Bayer ha espresso entusiasmo, annunciando l'apertura dell'area heritage con vetture iconiche, inclusa la prima monoposto di Max Verstappen e quella vincente di Sebastian Vettel. L'obiettivo è creare un evento "unico" per la missione.

Partecipazione e impatto globale

L'App Run Event di Faenza è inclusivo: si può correre, camminare o partecipare su sedia a rotelle. La Virtual Catcher Car, traguardo mobile, rende la gara accessibile a tutti. Mekies ha ribadito: "il 100% dei fondi raccolti va alla ricerca", l'evento è globale e simultaneo.

Sono disponibili solo mille pettorali per Faenza, invitando a un'iscrizione rapida. L'evento si inserisce in un programma globale che nel 2026 coinvolge oltre 68 Paesi e più di 450 App Run Event. La Wings for Life World Run si conferma la più grande corsa benefica al mondo per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale.