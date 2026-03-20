L'Italia femminile di curling ha subito una sconfitta per 6-4 contro la Svizzera ai Mondiali 2026, in corso sul ghiaccio di Calgary, Canada. Nonostante il risultato, le azzurre restano ancora in piena corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, con l'ultima decisiva giornata del round robin ormai alle porte.

La sfida contro la Svizzera: i momenti chiave

La partita ha visto le elvetiche, prive della skip Silvana Tirinzoni e della vice Alina Paetz, conquistare il vantaggio del martello in apertura. Dopo una mano nulla nel primo end, la Svizzera ha segnato il primo punto nel secondo.

L'Italia ha replicato nel terzo, portando il punteggio sull'1-1. Tuttavia, nella quarta mano, le azzurre hanno faticato a contenere le avversarie, subendo due punti pesanti che hanno fissato il parziale sul 3-1 per le rossocrociate. All’intervallo, il punteggio era di 3-2 in favore della Svizzera, grazie a un punto italiano nel quinto end.

Al ritorno sul ghiaccio, la gara è proseguita con un botta e risposta che ha portato il punteggio sul 4-3. La Svizzera ha poi dimostrato grande scaltrezza tattica: dopo aver optato per una mano nulla nell’ottavo end, ha piazzato due stone in casa nel nono, allungando sul 6-3 e ipotecando la vittoria. Le azzurre, guidate dalla skip Stefania Constantini, non hanno demorso e hanno lottato con vigore nel decimo e ultimo end, riuscendo a mettere a segno un solo punto.

Il 6-4 finale ha sancito la sesta sconfitta per l'Italia nel torneo, un risultato che, come detto, non compromette le speranze di qualificazione ai playoff.

La classifica e la decisiva ultima giornata per i playoff

Con cinque vittorie su undici partite disputate, l’Italia occupa attualmente l'ottavo posto nella classifica generale. La corsa per la fase a eliminazione diretta è intensa: le prime due squadre accederanno direttamente alle semifinali, mentre le formazioni classificate dal terzo al sesto posto disputeranno i playoff. Tutto si deciderà nell’ultima giornata del round robin, in programma alle ore 02:00 di sabato 21 marzo (ora italiana).

Per raggiungere l'obiettivo dei playoff, il quartetto tricolore – composto dalla skip Stefania Constantini, dalla vice e third Giulia Zardini Lacedelli, dalla second Elena Mathis e dalla lead Marta Lo Deserto – dovrà affrontare una combinazione di risultati.

Le azzurre dovranno battere la Turchia, attualmente sesta con sei vittorie, e contemporaneamente sperare che la Cina, a quota cinque successi come l'Italia, perda il proprio incontro contro la Norvegia. Con questa specifica combinazione, l'Italia chiuderebbe il round robin al sesto posto, garantendosi così l'accesso ai playoff.

Il calendario delle sfide decisive per l'Italia

La sfida cruciale contro la Turchia è fissata per le ore 02:00 di sabato 21 marzo. In caso di qualificazione, un eventuale match di playoff si disputerebbe già alle ore 17:00 dello stesso giorno. Successivamente, una potenziale semifinale sarebbe in programma alle ore 23:00. È importante ricordare che tutti gli orari sono espressi in ora italiana, considerando che Calgary, sede dei Mondiali, si trova otto ore indietro rispetto al fuso orario italiano.