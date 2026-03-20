Il biathlon celebra un nuovo campione: Eric Perrot. Il ventiquattrenne francese ha scritto una pagina storica aggiudicandosi la sua prima Coppa del Mondo. Questo traguardo è stato raggiunto dopo una stagione intensa, culminata con un solido terzo posto nella sprint di Oslo. La vittoria nella classifica generale è stata consolidata anche a seguito del forfait forzato dell’azzurro Tommaso Giacomel, suo principale rivale.

Con un vantaggio decisivo di 180 punti sullo svedese Sebastian Samuelsson, a due gare dalla fine, Perrot ha blindato il successo.

La tappa norvegese ha visto il trionfo del padrone di casa Sturla Holm Lægreid, che ha ottenuto la sua quarta vittoria consecutiva, precedendo il francese Emilien Jacquelin. Il terzo posto di Perrot gli ha garantito la Sfera di Cristallo, evidenziando la sua costanza e maturità in stagione.

Gli italiani nella sprint di Oslo

La gara di Oslo ha visto Didier Bionaz come il migliore degli azzurri, piazzandosi ventiduesimo. Subito dietro, al ventitreesimo, si è classificato Lukas Hofer. Patrick Braunhofer (quarantaquattresimo), Nicola Romanin (cinquantaquattresimo) e Christoph Pircher (settantasettesimo) hanno completato la partecipazione italiana. Nonostante il ritiro anticipato, la stagione di Tommaso Giacomel resta di alto livello, contendendo a lungo la vetta della classifica generale.

Coppa del Mondo 2025-2026: percorso e classifiche

La Coppa del Mondo di biathlon maschile 2025-2026 ha preso il via il 29 novembre 2025 a Oestersund, in Svezia, con ventuno gare valide per la classifica generale. Al termine, Eric Perrot ha dominato la graduatoria finale con 1.123 punti. Alle sue spalle Sebastian Samuelsson (855 punti) e Sturla Holm Lægreid (839 punti). Nonostante il ritiro, Tommaso Giacomel ha conquistato la quinta posizione con 797 punti. La stagione ha mostrato competitività, ma la costanza di Perrot è stata determinante per la conquista della sua prima Sfera di Cristallo.