La tanto attesa finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Jiří Lehečka, in programma oggi alle 21:00 italiane, non sarà visibile in chiaro su TV8. La conferma arriva da Sky, che ha deciso di trasmettere l'incontro esclusivamente sui propri canali a pagamento e tramite le piattaforme di streaming dedicate.

Il Contesto Normativo e i Diritti Televisivi Esistenti

La questione della trasmissione in chiaro degli eventi sportivi è stata recentemente al centro dell'attenzione. Il decreto dell’8 ottobre 2025, entrato in vigore il 20 novembre e firmato dal MIMIT, ha infatti aggiornato l’elenco degli eventi di “particolare rilevanza sociale”.

Tra questi, sono state incluse le semifinali e le finali dei principali tornei di tennis che vedono la partecipazione di atleti italiani, come gli Slam, i Masters 1000, le ATP e WTA Finals, gli Internazionali d’Italia e la Coppa Davis. L'obiettivo di questa normativa è garantire, in futuro, la loro trasmissione anche su canali gratuiti, riflettendo la crescente popolarità del tennis in Italia.

Tuttavia, l'applicazione di questa disposizione non è immediata. La trasmissione in chiaro scatterà, infatti, solo alla scadenza degli attuali contratti televisivi. Attualmente, i diritti dei Masters 1000 sono detenuti da Sky fino al 2028, mentre altri tornei del Grande Slam sono distribuiti tra Sky e Warner Bros Discovery con accordi che si estendono fino al 2030-2031.

Fino a queste scadenze, le partite rimangono disponibili principalmente sui canali a pagamento, salvo eventuali accordi o sublicenze per la trasmissione in chiaro.

La Scelta per la Finale Sinner‑Lehečka a Miami

Nonostante il decreto conceda alle emittenti una certa flessibilità nella scelta delle modalità di trasmissione – che sia in diretta o in differita, integrale o parziale – per la finale tra Sinner e Lehečka è stata presa una decisione chiara: non concedere la visione in chiaro. Pertanto, gli appassionati potranno seguire la sfida esclusivamente sui canali a pagamento di Sky.

Dove Seguire la Finale del Masters 1000 di Miami

La partita tra Jannik Sinner e Jiří Lehečka sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203).

Per chi preferisce lo streaming, l'incontro sarà disponibile sulle piattaforme dedicate SkyGo, Now e Tennis TV. La diretta sarà accessibile unicamente tramite un abbonamento a pagamento.

Il Miami Open 2026: Dettagli e Copertura

Il Miami Open 2026, il secondo Masters 1000 della stagione, si è svolto presso l’Hard Rock Stadium di Miami Gardens dal 17 al 29 marzo. Sky ha garantito una copertura estesa e approfondita dell'intero torneo, con un'attenzione particolare alle fasi finali, inclusa la finale maschile di oggi.

L'offerta di Sky per il torneo ha incluso studi prepartita dedicati, telecronisti esperti e la possibilità di accedere a canali interattivi come Sky Sport Plus ed Extra Match. Gli abbonati hanno potuto inoltre rimanere aggiornati tramite Sky Sport 24, il sito SkySport.it e la newsletter “Circoletto Rosso” di Sky Sport Insider, beneficiando di un'esperienza completa e immersiva nel mondo del tennis.