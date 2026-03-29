Kimi Antonelli ha conquistato una vittoria dominante nel Gran Premio del Giappone 2026, il terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1, disputato sul circuito di Suzuka. Il giovane pilota della Mercedes si è imposto al termine di 53 giri, tagliando il traguardo con un vantaggio di 13,722 secondi su Oscar Piastri (McLaren) e di 15,270 secondi su Charles Leclerc (Ferrari), che ha completato il podio. Una prestazione che lo ha confermato protagonista assoluto della gara.

La top-5 è stata completata da George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren).

Lewis Hamilton (Ferrari) ha chiuso in sesta posizione, rimanendo fuori dai primi cinque. Hanno conquistato punti anche Pierre Gasly (Alpine) settimo, Max Verstappen (Red Bull Racing) ottavo, Liam Lawson (Racing Bulls) nono ed Esteban Ocon (Haas) decimo. Tra i ritirati figurano Lance Stroll (Aston Martin) e Oliver Bearman (Haas F1 Team).

Classifica Finale e Distacchi del GP Giappone 2026

La classifica finale del GP Giappone 2026 ha visto Kimi Antonelli primo, seguito da Oscar Piastri e Charles Leclerc. George Russell è giunto quarto a 15,754 secondi dal vincitore, Lando Norris quinto a 23,479 secondi. Lewis Hamilton ha terminato sesto a 25,037 secondi. La top ten è stata completata da Pierre Gasly, Max Verstappen, Liam Lawson ed Esteban Ocon.

Seguono Nico Hulkenberg (Audi), Isack Hadjar (Red Bull Racing), Gabriel Bortoleto (Audi), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Carlos Sainz (Williams), Franco Colapinto (Alpine), Sergio Perez (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac) e Alexander Albon (Williams). Fernando Alonso e Valtteri Bottas hanno concluso con uno e due giri di ritardo; Lance Stroll e Oliver Bearman si sono ritirati.

Pole Position e Contesto di Campionato

La vittoria di Kimi Antonelli a Suzuka è stata preceduta da un'ottima performance nelle qualifiche, dove ha conquistato la pole position davanti al compagno di squadra George Russell e a Oscar Piastri. Il GP del Giappone ha rappresentato la terza tappa del Mondiale di F1 2026.

Prima della gara, la Mercedes guidava la classifica costruttori, e George Russell era in testa alla classifica piloti, seguito da Kimi Antonelli e Charles Leclerc. L'evento ha segnato la trentaseiesima edizione sul circuito di Suzuka, un tracciato con lunga tradizione nel calendario della Formula 1.