Oggi, domenica 29 marzo, si disputa la Gand-Wevelgem 2026, con importanti novità nel percorso e nella partenza, promettendo sfide tattiche e spettacolo.

Percorso: novità e difficoltà

La partenza è a Middelkerke per il prossimo decennio, con un chilometraggio di 240,8 km. Il tracciato si sviluppa nelle Fiandre occidentali settentrionali, area esposta ai venti del Mare del Nord. Tratti come De Moeren e il pavé di Beauvoordestraat possono favorire ventagli. Nella seconda metà, il circuito include i muri fiamminghi: Scherpenberg, Baneberg, Monteberg e il Kemmelberg, affrontato tre volte da due versanti.

Tre settori di sterrato aumentano la selezione. Dopo l'ultima difficoltà (a circa 35 km dall'arrivo), la corsa si dirige verso Wevelgem, dove il finale può premiare un attacco o una volata ristretta.

I favoriti e le strategie

Tra i favoriti spicca Mathieu van der Poel, ideale per attacchi esplosivi sul Kemmelberg. Wout van Aert è un uomo da battere in caso di corsa dura. Per una volata ristretta, Jasper Philipsen è un riferimento chiave. Tra gli italiani, Jonathan Milan è atteso. Altri candidati includono De Lie, Girmay, Magnier, Meeus e Ganna.

Programma e copertura

La gara si svolge oggi, domenica 29 marzo, con partenza da Middelkerke e arrivo a Wevelgem (240,8 km). Il via è alle 11:07, arrivo stimato alle 16:20. Streaming su Discovery+, HBO Max (dalle 13:35), Eurosport2 HD, DAZN (dalle 14:15). OA Sport offrirà una diretta live testuale.