Il Team Visma | Lease a Bike ha comunicato un importante cambio di formazione per la Milano-Sanremo 2026. Nella mattinata di venerdì 20 marzo, è stata annunciata l'assenza di Matthew Brennan, costretto a rinunciare alla prestigiosa Classicissima. Il corridore britannico, originario di Darlington, è stato fermato da un'influenza sopraggiunta proprio alla vigilia dell'evento, in programma sabato 21 marzo.

La defezione di Brennan rappresenta un forfait particolarmente significativo per la squadra olandese, in quanto avrebbe segnato il suo debutto assoluto in una delle cinque Monumento del ciclismo.

L'imprevisto ha costretto il team a riorganizzare le proprie strategie a poche ore dal via di una delle gare più attese e iconiche del calendario internazionale.

Per sopperire all'improvvisa assenza di Brennan, il Team Visma | Lease a Bike ha schierato Victor Campenaerts. Le ambizioni e le speranze di vittoria del team giallonero saranno ora interamente riposte sulle spalle di Wout van Aert, designato come punta di diamante per affrontare i quasi 300 chilometri che separano Milano da Sanremo.

Il contesto del forfait inatteso

La rinuncia di Matthew Brennan assume un rilievo particolare, considerando che la Milano-Sanremo avrebbe segnato la sua prima partecipazione a una delle gare più prestigiose del circuito professionistico.

L'annuncio di questa defezione giunge a breve distanza da un altro sviluppo inatteso nel panorama ciclistico: il rientro in gara di Mads Pedersen. Inizialmente dato per assente a causa di un infortunio subito all'inizio della stagione, Pedersen ha invece confermato la sua presenza, creando un contrasto interessante con la notizia del ritiro di Brennan.

Questa situazione evidenzia la volatilità e l'imprevedibilità che spesso caratterizzano le grandi classiche, dove la condizione fisica degli atleti può cambiare repentinamente, influenzando in modo decisivo le sorti delle squadre e le aspettative dei tifosi. La capacità di adattamento diventa quindi un fattore cruciale per il successo.

Le implicazioni per la strategia di squadra

La sostituzione di Brennan con Campenaerts modifica inevitabilmente le carte in tavola per il Team Visma | Lease a Bike. Se da un lato la squadra perde un giovane talento in ascesa, dall'altro acquisisce l'esperienza e la versatilità di Campenaerts, che dovrà tuttavia inserirsi rapidamente nel contesto tattico della corsa. La decisione riflette la necessità di una reazione tempestiva e flessibile di fronte agli imprevisti dell'ultimo minuto, mantenendo alta la competitività in una gara dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Il ruolo di punta e leader indiscusso sarà dunque affidato a Wout van Aert, su cui convergeranno tutte le aspettative per un risultato di prestigio.

La sua capacità di leggere la corsa, di gestire le energie e di interpretare i momenti chiave sarà cruciale, soprattutto nel finale, dove la Classicissima si decide tradizionalmente con attacchi e sprint decisivi.

Il potenziale di Matthew Brennan

Matthew Brennan era tra i corridori previsti al via della Milano-Sanremo, a testimonianza del suo ruolo di risorsa importante e promettente per il Team Visma | Lease a Bike. La sua inclusione nella formazione iniziale, accanto a nomi di spicco come van Aert, Jorgenson, Laporte e Kielich, sottolineava la fiducia riposta nelle sue capacità e nel suo potenziale per le classiche.

In questa stagione, Brennan aveva già dimostrato segnali di forma incoraggianti, culminati con la sua vittoria nella Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

In quell'occasione, si era imposto con uno sprint potente e ben calcolato, confermando il suo potenziale tra i velocisti emergenti e la sua abilità nel gestire le fasi cruciali delle gare di un giorno. La sua assenza priverà la squadra di un'opzione tattica preziosa, soprattutto in caso di arrivo a ranghi compatti o in situazioni che richiedono una forte presenza in volata.