La stagione 2026 del campionato mondiale di Formula 1 si preannuncia ricca di novità e cambiamenti significativi. Il calendario è stato aggiornato e prevede ventidue appuntamenti, a seguito della cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita. Questa modifica riduce il numero totale di gare rispetto alle ventiquattro inizialmente previste, segnando un cambiamento importante nella programmazione della massima categoria automobilistica.

Novità e debutti nel circus

Tra le principali novità, il circuito cittadino di Madrid farà il suo debutto, mentre il tracciato di Imola esce dal calendario.

In Italia resta così solo il Gran Premio di Monza, mentre la Spagna ospiterà due eventi, con Montmeló che continuerà a far parte del mondiale ma con una nuova denominazione. Il format delle Sprint rimane invariato nel numero, con sei weekend caratterizzati dalla gara breve. Le sedi delle Sprint per il 2026 sono Shanghai, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort e Singapore, con alcuni debutti assoluti e alcuni ritorni.

Le principali modifiche al calendario

Il calendario della stagione 2026 conferma la tendenza degli ultimi anni ad ampliare la presenza di gare in diverse aree geografiche. L'introduzione del circuito cittadino di Madrid rappresenta una delle novità più attese, mentre la permanenza di Montmeló garantisce continuità alla tradizione spagnola in Formula 1.

L'uscita di scena di Imola riduce a uno il numero di Gran Premi in Italia, con Monza che resta l'unico appuntamento tricolore. La cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita rappresenta una svolta significativa, riducendo il calendario a ventidue gare.

Le Sprint Race, introdotte per aumentare lo spettacolo e la variabilità dei risultati, saranno disputate in sei weekend selezionati. Le sedi di queste gare brevi sono Shanghai, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort e Singapore, promettendo nuove emozioni agli appassionati e una maggiore varietà di scenari competitivi.

Attesa per la nuova stagione

Con l'inizio della stagione 2026, team e piloti si preparano ad affrontare un campionato lungo e impegnativo, seppur con un numero ridotto di gare rispetto alle previsioni iniziali.

Le novità regolamentari e le modifiche al calendario potrebbero influenzare le strategie delle scuderie e la competitività in pista. Gli appassionati attendono con interesse l'evolversi della stagione, pronti a seguire ogni appuntamento del mondiale.