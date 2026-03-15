Mikaela Shiffrin guida la classifica dopo la prima manche dello slalom di Åre, confermando il pronostico della vigilia. L’americana precede Emma Aicher di 51 centesimi, in un duello che si preannuncia decisivo anche per la Coppa del Mondo generale.

Classifica dopo la prima manche

In seconda posizione si conferma Emma Aicher, che resta incollata alla leader con un distacco contenuto di 51 centesimi. Al terzo posto si trova l’austriaca Katharina Truppe, staccata di 57 centesimi dalla vetta e potenzialmente in grado di inserirsi nella lotta per la vittoria.

Subito dietro, la svizzera Wendy Holdener accusa un ritardo di 70 centesimi, precedendo la svedese Cornelia Oehlund (+0,86).

Le azzurre e le altre protagoniste

Al sesto posto si piazza l’albanese Lara Colturi, a +1,04, davanti all’americana Paula Moltzan (+1,11) e alla croata Zrinka Ljutic (+1,22). Completano la top‑10 la svizzera Camille Rast (+1,22) e la svedese Anna Swenn Larsson (+1,42). Lara Della Mea, presente ad Åre con un problema alla schiena, chiude la prima manche al quindicesimo posto con un ritardo di +1,97. La tarvisiana ha perso molto nella prima parte, quasi nove decimi nel secondo intermedio. Martina Peterlini, invece, è uscita, incassando uno zero che potrebbe compromettere la sua partecipazione alle finali.

Seconda manche decisiva

Il margine di 51 centesimi tra Shiffrin e Aicher rende la seconda manche fondamentale non solo per la vittoria della gara, ma anche per le prospettive nella classifica generale di Coppa del Mondo. Il duello tra le due appare apertissimo e promette spettacolo.

La stagione di Shiffrin e Aicher

Il confronto tra Shiffrin e Aicher si inserisce in un contesto di stagione dominato dall’americana, che ha già conquistato il Globo di Cristallo di slalom per la nona volta, un record nella disciplina. Emma Aicher, dal canto suo, ha dimostrato grande versatilità, ottenendo risultati importanti anche in discesa e super‑G, e si trova ora in piena corsa per il successo finale nella Coppa del Mondo generale.