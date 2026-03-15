Jannik Sinner ha fatto chiarezza dopo la vittoria in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells contro Alexander Zverev, mettendo in luce le sue condizioni fisiche e l’importanza del servizio nel match.

Condizioni fisiche e fiducia nel servizio

Il tennista altoatesino ha ammesso di aver accusato “un leggero problema alla schiena prima della partita”, ma ha spiegato di aver trovato la strategia vincente: “il mio servizio mi ha dato fiducia fin dall’inizio”. Sinner ha aggiunto di essere riuscito a mantenere la calma per tutta la durata dell’incontro e a variare il gioco di risposta.

Ha inoltre osservato che “il caldo non mi sta influenzando tanto quanto in passato”, un aspetto che considera molto positivo, frutto del lavoro svolto per adattarsi a queste condizioni ambientali.

Analisi tecnica e prospettive per la finale

Sinner ha poi approfondito alcuni aspetti tecnici, in particolare l’importanza del servizio e le peculiarità del campo californiano: “Sto cercando di servire al meglio e, per ora, ci riesco. Su questo campo ci sono due scenari: con le palle nuove è molto veloce, mentre con quelle usate rallenta parecchio, perché non rimbalzano tanto a terra. Bisogna essere molto precisi nel posizionamento in campo in ogni momento per trovare il ritmo giusto”.

Infine, lo sguardo è già rivolto alla finale contro Daniil Medvedev, un avversario che Sinner conosce bene e che arriva in grande forma: “Serve con molta potenza, risponde in modo brillante e gioca molto profondo.

Credo che stia cercando di essere più aggressivo, di mettere più pressione con i suoi colpi. Ho la sensazione che abbia ritrovato un buon equilibrio in campo, come dimostrano la sua vittoria a Dubai e la sua eccellente prestazione qui. È passato un bel po’ di tempo dall’ultima volta che ci siamo affrontati, quindi vedremo cosa succederà”.

Il campo di Indian Wells e le strategie di gioco

Le condizioni del campo a Indian Wells possono influire notevolmente sul gioco. In particolare, il cemento Laykold, combinato con il caldo secco, tende a rendere il campo più veloce, un fattore che può favorire giocatori con un servizio potente come Sinner. Tuttavia, la velocità del campo può variare sensibilmente tra palle nuove e usate, come evidenziato dallo stesso Sinner, richiedendo adattamenti continui durante il match.