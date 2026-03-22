Il giovane talento azzurro Mattia Furlani ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica, tenutisi a Torun. Nonostante l’oro gli sia sfuggito per un soffio, superato all’ultimo salto dal portoghese Balde, Furlani ha accolto il suo successo con un sorriso e grande soddisfazione, definendolo un momento “fantastico”.

La sua performance assume un valore ancora maggiore se si considera il difficile periodo che l'atleta ha affrontato nelle settimane precedenti la competizione. “Dopo le ultime settimane che non sono state facili per me, se penso che tornavo da un periodo di influenza e che stanotte ho dato due volte di stomaco… Mi sento grato, perché ho fatto un ottimo lavoro, ma allo stesso tempo c’è da lavorare ancora su molte cose”, ha dichiarato Furlani, evidenziando la sua resilienza e la sua capacità di superare gli ostacoli.

Il campione ha riflettuto sulla gara, ammettendo che l’obiettivo primario era “confermarsi e difendere il titolo”. Tuttavia, ha riconosciuto la natura imprevedibile di ogni competizione. Ha analizzato la sua esecuzione tecnica, notando margini di miglioramento: “Se avessi preso più centimetri alla pedana in quel salto ero sugli 8,50 e anche la chiusura non è stata il massimo”. Nonostante ciò, ha sottolineato l’importanza di “tirare fuori le unghie al momento che conta”, definendo questa esperienza come una “tappa bellissima, di crescita”.

La gara e le sfide superate

Il Mondiale indoor di Torun ha rappresentato per Furlani un banco di prova significativo. Tornato in pedana dopo aver superato difficoltà fisiche, tra cui un’influenza e un malessere notturno, l'atleta ha dimostrato una notevole forza d'animo.

La sua reazione determinata gli ha permesso di raggiungere un risultato di altissimo livello, confermando una solida condizione tecnica e mentale nonostante le avversità.

Il record italiano indoor e la conferma

Questa medaglia d'argento arriva a consolidare un periodo di grande forma per Furlani. Già nel febbraio scorso, al meeting indoor di Metz, aveva stabilito un nuovo prestigioso record italiano indoor nel salto in lungo, con una misura impressionante di 8,39 metri. Quell'occasione fu un chiaro segnale della sua crescita costante e della sua leadership nella specialità. “È fantastico – aveva commentato allora –, sono davvero felice perché era una gara importante. Ho cercato di trovare sempre più feeling con la rincorsa e sono molto contento… Ho avuto ottime sensazioni e si può fare ancora meglio”.

Questo risultato aveva preparato il terreno per la sua eccellente performance a Torun.

Obiettivi e la stagione all'aperto

Furlani ha chiarito come questa medaglia non sia solo un traguardo, ma una tappa fondamentale nel suo percorso di crescita atletica. L’azzurro guarda ora con grande ambizione alla prossima stagione all’aperto. È pienamente consapevole delle sue capacità e si sente pronto a puntare a misure ancora più importanti, con l'obiettivo di competere ai massimi livelli internazionali e continuare a stupire nel mondo dell'atletica leggera.