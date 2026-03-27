Le semifinali del torneo WTA di Miami hanno decretato le due finaliste: Coco Gauff e Aryna Sabalenka. Entrambe hanno dominato i rispettivi incontri, mettendo in mostra prestazioni di grande forza che le proiettano verso la sfida per il titolo in programma domani.

Gauff implacabile: Muchova sconfitta con un doppio 6-1

L'americana Coco Gauff, quarta testa di serie del torneo, ha superato con autorità la ceca Karolina Muchova, tredicesima favorita, imponendosi con un netto 6-1 6-1 in un'ora e trenta minuti di gioco. Nonostante un avvio in cui la Muchova è riuscita a strappare il servizio nel gioco d'apertura, la Gauff ha reagito prontamente, replicando con l'immediato 1-1.

Al termine di un gioco prolungato, la statunitense ha timbrato il 2-1 e, una volta acquisito il vantaggio, non ha più guardato indietro. Ha continuato a spingere con determinazione, inanellando altri quattro game consecutivi per chiudere il parziale d'apertura sul 6-1.

La seconda partita ha visto la Gauff iniziare a spron battuto, con l'obiettivo di chiudere l'incontro nel minor tempo possibile. Ha centrato in pieno il suo scopo, realizzando un break in apertura e salvando due palle che avrebbero potuto riportare la Muchova sull'1-1. L'americana è poi scappata sul 3-0, strappando nuovamente la battuta all'avversaria e involandosi verso il comodo 6-1 finale, sigillando così la sua qualificazione alla finale.

Sabalenka si conferma: Rybakina battuta in due set

Nella seconda semifinale, la numero uno del mondo Aryna Sabalenka ha affrontato Elena Rybakina, terza favorita del tabellone, in un incontro che ha visto la bielorussa prevalere con il punteggio di 6-4 6-3 in un'ora e venti minuti. Nel primo set, Sabalenka ha tentato l'allungo con un break che l'ha portata sul 3-1, ma la sua rivale ha dimostrato tenacia, replicando con un immediato contro-break e impattando sul 3-3. Il parziale si è deciso in volata, con Sabalenka che ha difeso agevolmente il proprio turno di battuta sul 5-4 e ha sfruttato la prima palla set a disposizione per firmare il break decisivo del 6-4.

Nel secondo parziale, la bielorussa ha sfruttato la quarta opportunità per operare il break del 2-0 dopo un game molto combattuto, e ha continuato a spingere, volando sul 4-0.

Rybakina ha tentato una reazione d'orgoglio, riuscendo a recuperare uno dei due servizi persi e accorciando sul 4-2. Tuttavia, Sabalenka non ha concesso ulteriori possibilità alla rivale, chiudendo l'incontro sul 6-3 al secondo match point e assicurandosi un posto in finale.

La finale di Miami: Gauff contro Sabalenka

La finale del torneo WTA di Miami vedrà dunque sfidarsi Coco Gauff e Aryna Sabalenka in un duello che promette spettacolo. Entrambe le giocatrici hanno raggiunto questo traguardo con prestazioni dominanti, confermando il loro eccellente stato di forma. Questo scontro tra la prima testa di serie (Sabalenka) e la quarta (Gauff) del Miami Open 2026 riveste un'importanza storica. Si tratta infatti della prima volta dal 1998 – quando Martina Hingis e Jana Novotná si affrontarono nella semifinale degli US Open – che le prime due del ranking mondiale si incontrano prima della finale in un torneo WTA, esclusi gli eventi delle WTA Finals. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis.