Salvatore Maresca ha riconquistato un ruolo da protagonista nella seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, tenutasi a Baku, in Azerbaijan. Il ginnasta campano si è qualificato per la finale agli anelli, segnando un rientro significativo nel panorama internazionale dopo un prolungato periodo di assenza dalle competizioni.

Il ritorno di Maresca e l'accesso alla finale

Maresca, che aveva dovuto affrontare un infortunio che lo aveva tenuto lontano dalle gare, ha ottenuto l'accesso alla finale della specialità degli anelli grazie a una performance valutata 13,633 durante le qualificazioni.

Questo punteggio gli ha permesso di inserirsi tra i migliori specialisti della disciplina, garantendogli la possibilità di rappresentare l'Italia nella fase conclusiva della competizione.

Partecipazione internazionale e prospettive future

La qualificazione di Maresca alla finale agli anelli rappresenta un segnale incoraggiante per il suo percorso di recupero atletico e per le prospettive della squadra italiana nella ginnastica artistica maschile. La sua consolidata esperienza e il suo indiscusso talento costituiscono risorse preziose in vista dei futuri impegni internazionali.

Nella competizione femminile, è stata segnalata la partecipazione di Kaylia Nemour alle parallele asimmetriche, a conferma della presenza di atlete di elevato livello nella rassegna di Baku.