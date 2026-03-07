La Norvegia ha conquistato l'unica gara Mixed Team della Coppa del Mondo di combinata nordica 2025-2026, disputata a Lahti, in Finlandia, nella penultima tappa stagionale.

La squadra norvegese, composta da Jens Luraas Oftebro e Ida Marie Hagen, era settima dopo il salto. Tuttavia, ha saputo ribaltare la situazione grazie a una prova sugli sci di fondo di grande efficacia, staccando tutti i rivali e assicurandosi il successo.

Podio e assenze

Al secondo posto si è piazzata la Finlandia padrona di casa, con Ilkka Herola e Minja Korhonen. I finlandesi erano partiti con il pettorale numero uno grazie alla prima posizione nel salto, ma sono stati superati di 18 secondi dai norvegesi.

Il terzo gradino del podio è andato alla Germania, con Johannes Rydzek e Nathalie Armbruster. Nella top-5 si sono classificate anche Norvegia II e Austria I. Non era presente al via alcuna formazione italiana.

Contesto della gara

Si trattava dell’unica Mixed Team prevista nel calendario della Coppa del Mondo di combinata nordica per la stagione 2025-2026. L'evento si è inserito nella tappa di Lahti il 7 marzo 2026, su trampolino HS130 e con frazioni di fondo miste (4×2,5 km e 4×5 km).

La gara ha rappresentato un momento significativo della penultima tappa stagionale, confermando la supremazia norvegese nella disciplina e offrendo un confronto diretto tra le migliori nazioni nordiche.

Calendario e conclusioni

Il calendario ufficiale della Coppa del Mondo 2025-2026 prevedeva una sola gara a squadre miste, programmata per il 7 marzo 2026 a Lahti, su trampolino HS130 con frazioni di fondo miste (4×2,5 km + 4×5 km). Questo ha confermato l’unicità dell’evento nella stagione.

La Coppa del Mondo maschile si concluderà il 15 marzo 2026 a Oslo, mentre la stagione femminile terminerà anch’essa il 15 marzo 2026 nella stessa località.