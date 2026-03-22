Le finali della Coppa del Mondo di sci alpino giungono al culmine a Lillehammer, in Norvegia, con i due SuperG in programma oggi, domenica 22 marzo. L'attenzione è puntata sulla pista di Kvitfjell, dove si decideranno importanti verdetti stagionali. Il SuperG femminile prenderà il via alle ore 10:45, seguito dalla gara maschile alle ore 12:30. La sciatrice italiana Sofia Goggia è la protagonista più attesa, in quanto leader della classifica di specialità e determinata a conquistare la sua Sfera di Cristallo.

Attualmente, Sofia Goggia guida la classifica di SuperG con 449 punti, mantenendo un vantaggio di 63 lunghezze sulla neozelandese Alice Robinson, che segue con 386 punti.

Emma Aicher è terza con 304 punti. Per assicurarsi matematicamente la Coppa di specialità, a Sofia Goggia basterebbe un sesto posto nella gara odierna. In caso di un piazzamento inferiore, l'esito dipenderà anche dal risultato della sua diretta rivale, Alice Robinson. La stagione della campionessa bergamasca è stata finora caratterizzata da grande costanza e determinazione, elementi che le hanno permesso di arrivare a questo appuntamento decisivo in una posizione di forza.

La giornata ha già visto un successo italiano nella discesa maschile, con Dominik Paris che ha trionfato, precedendo Franjo von Allmen e Vincent Kriechmayr. Nel frattempo, Marco Odermatt ha già messo al sicuro il trofeo di specialità per la terza volta consecutiva.

Per quanto riguarda il SuperG maschile, l'azzurro Giovanni Franzoni, reduce da un undicesimo posto in libera, cercherà un buon piazzamento. Attualmente è quinto nella classifica generale con 240 punti, non lontano dai tre atleti austriaci che lo precedono.

Le startlist dei SuperG di Kvitfjell

Nel SuperG femminile, Sofia Goggia scenderà in pista con il pettorale numero otto. Tra le atlete più competitive che cercheranno di insidiarla figurano Alice Robinson, Emma Aicher, Ilka Stuhec e la campionessa Mikaela Shiffrin. La compagine italiana sarà ben rappresentata anche da Roberta Melesi, Laura Pirovano, Elena Curtoni e Asja Zenere. Per la gara maschile, tra i nomi di spicco in partenza ci sono gli italiani Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Christof Innerhofer, affiancati da specialisti come Marco Odermatt e Vincent Kriechmayr.

Le emozionanti gare di oggi saranno disponibili in diretta televisiva su Rai 2. Per chi preferisce lo streaming, la copertura sarà garantita su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. Inoltre, gli appassionati potranno seguire tutti gli aggiornamenti e le fasi salienti attraverso la diretta testuale.

Mentre l'attenzione è completamente rivolta all'epilogo della Coppa del Mondo di SuperG a Kvitfjell, il calendario dello sci alpino prevede anche appuntamenti con le discipline tecniche. Nelle prossime giornate, infatti, si svolgeranno le gare di gigante e slalom ad Åre, in Svezia. Tuttavia, il focus principale di questa giornata rimane la lotta per la Sfera di Cristallo femminile, con Sofia Goggia pronta a difendere il suo primato.