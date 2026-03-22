Oggi, domenica 22 marzo, si conclude la stagione degli sport invernali con un ricco programma di eventi. Saranno di scena le gare conclusive delle tappe di Coppa del Mondo di biathlon, sci di fondo, salto con gli sci, sci freestyle e snowboard. In parallelo, si assegneranno le medaglie ai Mondiali di curling femminile e proseguiranno le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino.

Protagonisti azzurri nello sci alpino

Le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino a Kvitfjell, Norvegia, vedranno in pista numerosi atleti italiani. Nel superG femminile, le azzurre Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sofia Goggia, Elena Curtoni e Asja Zenere si contenderanno il podio.

Per il superG maschile, sempre a Kvitfjell, l'Italia sarà rappresentata da Guglielmo Bosca, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse e Christof Innerhofer.

Il programma completo della giornata

Di seguito il dettaglio degli appuntamenti odierni, con orari e piattaforme di trasmissione:

• 8.30 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: qualificazioni HS240 femminile – nessuna copertura TV o streaming

• 9.30 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: HS240 femminile – Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 2 HD

• 10.45 – Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Kvitfjell: superG femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD

• 12.20 – Sci alpinismo, Coppa del Mondo Val Martello: sprint maschile e femminile – ISMF TV

• 12.30 – Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Kvitfjell: superG maschile – Rai 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD

• 13.45 – Biathlon, Coppa del Mondo Oslo Holmenkollen: 12.5 km mass start femminile – Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 2 HD, Eurovision Sport

• 15.00 – Snowboard, Coppa del Mondo Winterberg: PSL a squadre – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max

• 15.45 – Biathlon, Coppa del Mondo Oslo Holmenkollen: 15 km mass start maschile – Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD, Eurovision Sport

• 15.45 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: qualificazioni HS240 maschile – Discovery Plus, HBO Max

• 16.00 – Curling femminile, Mondiali: finale per il bronzo, Svezia–Giappone – The Curling Channel

• 16.30 – Sci freestyle, Coppa del Mondo Craigleith: skicross maschile e femminile – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max

• 17.15 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: HS240 maschile – Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD

• 17.30 – Sci di fondo, Coppa del Mondo Lake Placid: 20 km mass start tl maschile – Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 2 HD

• 19.30 – Sci di fondo, Coppa del Mondo Lake Placid: 20 km mass start tl femminile – Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD

• 22.00 – Curling femminile, Mondiali: finale per l’oro, Canada–Svizzera – Discovery Plus, HBO Max, The Curling Channel

Il bilancio della stagione di Coppa del Mondo

La Coppa del Mondo di sci di fondo 2026, giunta alla sua quarantatreesima edizione, si conclude oggi a Lake Placid, negli Stati Uniti.

La stagione era iniziata il 28 novembre 2025 a Kuusamo, in Finlandia, e ha visto un'interruzione durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, tenutisi a febbraio, con gare non valide ai fini della classifica di Coppa del Mondo.

Anche la Coppa del Mondo di biathlon 2026, iniziata il 29 novembre 2025 a Östersund, in Svezia, giunge al termine oggi a Oslo Holmenkollen, in Norvegia, dopo essere stata sospesa per le Olimpiadi.