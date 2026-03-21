Laura Pirovano ha siglato un'impresa memorabile nella discesa femminile di Lillehammer, non solo aggiudicandosi la vittoria di tappa ma anche conquistando la Coppa del Mondo di specialità. La sciatrice italiana ha dimostrato una condotta di gara perfetta, dominando la competizione con una prestazione impeccabile che la proietta tra le grandi protagoniste dello sci alpino internazionale. Questa vittoria storica la consacra definitivamente nella disciplina.

Il Podio e le Altre Protagoniste

Sul secondo gradino del podio è salita Breezy Johnson, che ha sfiorato ancora una volta la sua prima vittoria in Coppa del Mondo.

Per l'atleta statunitense, tuttavia, questo secondo posto rappresenta un traguardo significativo, permettendole di assicurarsi il podio nella classifica di Coppa di discesa, in una stagione che l'ha vista anche vincere l'oro olimpico. La tedesca Kira Weidle-Winkelmann ha completato il podio, chiudendo in terza posizione, pur non riuscendo a difendere il terzo posto nella classifica generale di specialità.

Le Azzurre in Gara: Tra Conferme e Difficoltà

Tra le atlete italiane, Nicol Delago ha concluso la gara al settimo posto, a soli cinque decimi dalla vincitrice. La sua è stata una stagione altalenante, ma la gardenese può comunque celebrare la splendida vittoria ottenuta in casa a Tarvisio. Diversa la situazione per Sofia Goggia, che ha terminato la stagione di discesa libera senza alcuna vittoria e senza nemmeno un secondo posto.

Un errore commesso durante la gara di Lillehammer le ha probabilmente precluso la possibilità di salire sul podio, riflettendo le difficoltà incontrate nel corso dell'anno.

La Delusione di Emma Aicher

La giornata si è rivelata particolarmente amara per Emma Aicher. Considerata tra le favorite per la lotta alla Coppa di specialità, la sua quinta posizione finale non le ha permesso di accumulare i punti necessari per mettere pressione a Pirovano. La tedesca è stata definita "la grande delusa della giornata", vedendo sfumare le sue ambizioni per la Coppa del Mondo di discesa e rimandando l'appuntamento con un successo di tale portata.

Il Percorso Verso la Coppa: La Doppietta in Val di Fassa

Il trionfo di Laura Pirovano a Lillehammer è il culmine di una stagione eccezionale, iniziata con la straordinaria doppietta nella tappa italiana di Val di Fassa.

In quell'occasione, l'azzurra aveva conquistato due vittorie consecutive, accumulando ben 200 punti preziosi. Questi risultati le avevano permesso di presentarsi all'ultima gara della stagione con un vantaggio di 28 punti su Emma Aicher nella classifica di specialità, ponendo le basi per il successo finale.

Dettagli della Gara in Val di Fassa

La gara in Val di Fassa si era distinta per l'estrema competitività, decisa sul filo dei centesimi. Pirovano aveva dimostrato la sua determinazione superando l'austriaca Cornelia Huetter per un solo centesimo e la svizzera Corinne Suter per appena cinque centesimi. Anche in quella tappa, le altre azzurre si erano ben comportate: Nicol Delago aveva centrato la top ten, mentre Sofia Goggia aveva chiuso all'undicesimo posto. Con la Coppa del Mondo di discesa ora saldamente nelle sue mani, Laura Pirovano si afferma come una delle figure di riferimento indiscusso dello sci alpino femminile.