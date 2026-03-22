La stagione di sci alpino si avvia verso un epilogo entusiasmante, e per l'Italia l'attenzione è tutta puntata su Sofia Goggia. L'atleta bergamasca è infatti a un passo dalla conquista della sua prima Coppa del Mondo di superG, un traguardo che andrebbe ad aggiungersi alle quattro sfere di cristallo già vinte in discesa libera. La gara decisiva si terrà a Lillehammer, sulla impegnativa pista di Kvitfjell, dove Goggia si presenta con un significativo vantaggio di 63 punti sulla sua unica rivale ancora in corsa per il titolo, la neozelandese Alice Robinson.

Per assicurarsi la prestigiosa sfera di cristallo, a Sofia Goggia basterà un piazzamento tra le prime sette. La situazione per Alice Robinson è invece più complessa: la sciatrice neozelandese è obbligata a vincere per avere una concreta possibilità di ribaltare la classifica generale della specialità. Nonostante la tensione sia palpabile, la stagione di Goggia nel superG è stata finora estremamente positiva, caratterizzata da due vittorie e una notevole costanza di rendimento che le hanno permesso di guidare la classifica. All'interno del gruppo azzurro, si percepisce un misto di attesa e cautela: "Tutto sembra dunque portare verso la parte di Goggia, anche se fino a quando il verdetto non è scritto c’è sicuramente l’ansia ed il timore di poter rovinare tutto".

Un Percorso di Resilienza e Trionfi

Questa annata sportiva non è stata priva di ostacoli per Sofia Goggia, che ha dovuto affrontare diverse difficoltà e infortuni. Nonostante ciò, la sua determinazione e resilienza le hanno permesso di raggiungere importanti successi, tra cui un podio olimpico nella discesa libera e le due vittorie già menzionate in superG. Un percorso che la vede ora giocarsi la Coppa del Mondo fino all'ultima discesa. Alice Robinson, dal canto suo, dovrà esprimere il massimo del suo potenziale per tentare di mettere pressione all'azzurra con una vittoria.

L'interesse per la gara è ulteriormente accresciuto dal duello a distanza tra la statunitense Mikaela Shiffrin e la tedesca Emma Aicher.

Le due atlete sono ancora in lotta per posizioni di vertice nella classifica generale. Dopo la gara di discesa, Aicher si trova a 93 punti dalla leader e cercherà un risultato significativo in superG per mantenere aperte le sue possibilità di contesa nelle prossime gare di gigante e slalom, che chiuderanno la stagione.

Le Speranze Azzurre Oltre Goggia

Le ambizioni dell'Italia non si limitano alla sola Sofia Goggia. La squadra azzurra può contare su altre atlete di spicco. Tra queste, Elena Curtoni, reduce da una recente vittoria in Val di Fassa, e Roberta Melesi. Un'attenzione particolare è rivolta anche a Laura Pirovano, fresca vincitrice della Coppa di discesa. Pirovano dovrà ora gestire l'euforia per il suo straordinario trionfo e puntare a confermarsi tra le migliori anche nella specialità del superG, contribuendo così al successo complessivo della squadra.

A testimonianza della sua eccezionale carriera, Sofia Goggia ha recentemente tagliato il traguardo della sua ventottesima vittoria in Coppa del Mondo, un successo ottenuto a Soldeu, Andorra. Questo risultato ha portato il suo bottino stagionale nel superG a 420 punti, contro i 336 di Alice Robinson. Il suo ricco palmarès include anche tre medaglie olimpiche nella discesa libera: l'oro conquistato nel 2018, l'argento nel 2022 e un bronzo ottenuto a Milano Cortina 2026 il mese scorso, a coronamento di una carriera costellata di successi.