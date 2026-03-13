Sabato 14 marzo, sul circuito di Shanghai, si svolgerà la seconda giornata del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Il programma prevede la Sprint Race e, a seguire, le Qualifiche per il Gran Premio, con copertura televisiva e streaming per il pubblico italiano.

Programmazione televisiva e streaming

La Sprint Race, in programma dalle ore 04.00 alle 05.00 (orario italiano), sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e in chiaro su TV8. A seguire, dalle ore 08.00 alle 09.00, andranno in onda le Qualifiche, sempre in diretta sui medesimi canali e su TV8.

In streaming, sarà possibile seguire entrambe le sessioni tramite SkyGo, NOW e TV8.it, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale.

Contesto e aspettative

La giornata di sabato si annuncia intensa, con Mercedes pronta a confermare la propria superiorità dopo il dominio in Australia. I piloti George Russell e Kimi Antonelli sono attesi protagonisti, mentre la Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, dovrà sfruttare al meglio il proprio pacchetto tecnico per restare competitiva.

Orari internazionali e contesto del circuito

La Sprint Race si svolgerà alle ore 11.00 locali (UTC+8), mentre le Qualifiche sono previste alle ore 15.00 locali. Il Gran Premio si disputerà domenica 15 marzo alle ore 15.00 locali.

Il circuito di Shanghai ospita l’evento dal 2004.

Inoltre, la piattaforma Apple TV negli Stati Uniti trasmetterà in diretta tutte le sessioni del weekend, comprese prove, Sprint, Qualifiche e gara, grazie a un accordo quinquennale con la Formula 1.