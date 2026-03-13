L'attesa per le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 cresce, con particolare attenzione rivolta agli atleti italiani che si preparano a scendere sulle piste da sci alpino. Tra i nomi di spicco che animeranno la competizione figurano Giacomo Bertagnolli e Renè De Silvestro, entrambi pronti a dare il massimo nelle rispettive categorie.

Bertagnolli, punta di diamante tra gli ipovedenti

Giacomo Bertagnolli si conferma un atleta di punta nella categoria Vision Impaired (ipovedenti). Forte dell'esperienza maturata nelle precedenti edizioni e dei successi internazionali, le aspettative nei suoi confronti sono notevolmente elevate.

La sua abilità sulle piste lo rende uno dei protagonisti più attesi per le gare di sci alpino paralimpico.

De Silvestro, la forza nella categoria sitting

Parallelamente, Renè De Silvestro rappresenta una delle principali speranze italiane nella categoria sitting. La sua determinazione e la notevole capacità di affrontare le sfide tecniche dello sci alpino lo pongono tra gli atleti da tenere d'occhio durante l'intera manifestazione. La sua presenza aggiunge ulteriore prestigio al team azzurro.

Sci alpino paralimpico: un programma di alto profilo

Le competizioni di sci alpino paralimpico si preannunciano come uno degli eventi clou del programma di Milano Cortina 2026. L'interesse da parte di appassionati e addetti ai lavori è già palpabile, con gli atleti italiani che mirano a confermare il loro valore e a regalare emozioni al pubblico presente e a quello collegato da casa.

Preparazione e prospettive per gli azzurri

Mentre la data d'inizio delle Paralimpiadi si avvicina, l'attenzione si concentra sulla meticolosa preparazione degli atleti e sulle condizioni ottimali delle piste. Bertagnolli e De Silvestro incarnano due delle maggiori speranze del movimento paralimpico italiano. Il loro percorso verso le medaglie sarà seguito con grande interesse dall'intera comunità sportiva nazionale e internazionale.