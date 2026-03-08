Al Gran Premio d’Australia, prima prova del Mondiale di Formula 1 2026, Charles Leclerc ha sorpreso tutti scattando in testa con la sua Ferrari, superando le Mercedes di Russell e Antonelli. Tuttavia, la gara ha visto il dominio della scuderia tedesca, con George Russell vincitore e Kimi Antonelli secondo. La Ferrari ha chiuso con Leclerc terzo e Hamilton quarto.

Leclerc: “Contento dell’avvio, corsa molto complicata”

Charles Leclerc ha commentato la sua performance: “È stata una gara molto complicata, nessuno di noi sapeva cosa aspettarsi, è stato molto impegnativo.

Contento dell’avvio, purtroppo non sono riuscito a mantenere il primo posto”. Riguardo alla virtual safety‑car, ha aggiunto: “Non penso che avremmo potuto giocarci la vittoria”.

Mercedes impone la sua legge

George Russell ha conquistato la vittoria, seguito dal compagno di squadra Kimi Antonelli, firmando un doppio successo per Mercedes. Leclerc ha chiuso al terzo posto, mentre Hamilton si è classificato quarto. La partenza fulminea di Leclerc ha animato le prime fasi, ma la superiorità strategica e tecnica della Mercedes ha prevalso.

La strategia Ferrari e il commento dell’amministratore delegato

La Ferrari ha pagato un errore strategico, in particolare nella gestione della virtual safety‑car, che ha compromesso le possibilità di vittoria nonostante la brillante partenza di Leclerc.

L’amministratore delegato della Ferrari ha definito l’avvio di stagione “un buon inizio”, pur sottolineando che “non siamo certo soddisfatti del terzo e quarto posto, nel senso che noi puntiamo ad altre posizioni, però è un buon inizio, possiamo continuare a imparare, ci sono tanti dati… sono contento per tutto il team, sono felice per Vasseur, per i piloti, per tutti quanti gli ingegneri e i meccanici sia qui che a Maranello”.