Johannes Høsflot Klæbo è stato vittima di una caduta durante la semifinale della sprint di Drammen, riportando una commozione cerebrale. Il campione norvegese è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è stato trattenuto in osservazione per l'intera notte. Nella mattinata odierna, il medico della nazionale norvegese, Ove Feragen, ha fornito un aggiornamento dettagliato sulle sue condizioni di salute.

Condizioni e conseguenze immediate

Ove Feragen ha specificato che Klæbo ha subito una “leggera commozione cerebrale”, una condizione che richiederà un attento monitoraggio nei prossimi giorni.

Di conseguenza, il fuoriclasse norvegese non prenderà parte alla 50 km di Holmenkollen, evento in programma per sabato. Successivamente, si valuterà attentamente la sua eventuale partecipazione alla tappa finale di Coppa del Mondo a Lake Placid, negli Stati Uniti, prevista per la settimana successiva. Il medico ha aggiunto con un certo sollievo: “È andata bene considerate le circostanze. Ora tornerà a casa a Trondheim” per proseguire il recupero.

Implicazioni per la stagione agonistica

La caduta e la conseguente commozione cerebrale gettano un'ombra sul proseguimento della stagione agonistica per Klæbo. Sebbene abbia già matematicamente assicurato la Coppa del Mondo assoluta e quella di sprint, il norvegese rischia ora di essere superato nella classifica di Coppa del Mondo delle gare di distanza.

In uno scenario del genere, sfumerebbe la possibilità di un triplice trionfo nella classifica generale e di specialità, un risultato di portata storica e mai raggiunto prima nel circuito.

Aggiornamenti sulle condizioni di Klæbo

Le informazioni confermano che Klæbo ha riportato una commozione cerebrale e che, pertanto, salterà la 50 km di Holmenkollen. Il medico Ove Feragen ha dichiarato che “è troppo presto per dire se parteciperà alla conclusione della Coppa del Mondo negli Stati Uniti”, aggiungendo che “sta bene nelle condizioni attuali e tornerà a Trondheim” per ulteriori valutazioni mediche e per iniziare il percorso di recupero.