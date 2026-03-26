Il Gran Premio del Giappone 2026 di Formula Uno entra nel vivo con le prove libere di venerdì a Suzuka. Questo tracciato, tra i più tecnici e selettivi, è cruciale per team e piloti in cerca del giusto bilanciamento delle monoposto. Le prestazioni qui spesso anticipano i valori in campo.

La giornata prevede la prima sessione di prove libere alle 03:30, la seconda alle 07:00. Dopo la lunga pausa per l'annullamento dei GP di Bahrain e Arabia Saudita, la Formula Uno torna su una pista che non perdona. Chi è competitivo a Suzuka spesso lo è anche altrove.

Mercedes e Antonelli: la ricerca di conferme a Suzuka

Grande attenzione per le Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Dopo le ottime prestazioni a Melbourne e in Cina, il team cerca conferme sul difficile tracciato. La competitività Mercedes sarà chiave per capire se il vantaggio tecnico visto nelle prime gare sarà mantenuto a Suzuka.

Andrea Kimi Antonelli deve dimostrare continuità dopo un avvio di stagione positivo. Le aspettative sul giovane italiano sono alte; avrà l'opportunità di misurarsi con i migliori per consolidare la sua posizione nel Mondiale.

Ferrari e l'ala "macarena": una novità in pista

In casa Ferrari, la situazione è interessante. La scuderia di Maranello, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, porta la celebre ala “macarena”.

Si vedrà se verrà utilizzata anche in qualifiche e gare.

Alle spalle dei top team, McLaren e Red Bull cercano di recuperare terreno dopo un inizio di stagione difficile. Le prove libere di Suzuka saranno fondamentali per valutare progressi e se la lotta al vertice potrà allargarsi ad altri protagonisti.

Suzuka: il banco di prova cruciale del Mondiale

Il circuito di Suzuka è riconosciuto come uno dei banchi di prova più esigenti per piloti e ingegneri. La sua configurazione tecnica, con curve veloci e cambi di direzione, mette a dura prova l'assetto delle monoposto e la capacità di adattamento dei team. Storicamente, chi è competitivo a Suzuka spesso mantiene alte prestazioni nelle tappe successive del Mondiale, rendendo il weekend un momento decisivo.