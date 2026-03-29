Il Gran Premio del Giappone, terza prova del Mondiale di Formula 1, ha preso il via sul celebre circuito di Suzuka con un'immediata leadership di Oscar Piastri (McLaren). La gara è iniziata con un ritardo di dieci minuti rispetto all'orario previsto, una misura necessaria per la riparazione di una barriera danneggiata, garantendo così la piena e inderogabile sicurezza del tracciato per tutti i partecipanti.

La dinamica di partenza e le prime posizioni

Alla partenza, Piastri ha mantenuto saldamente la testa della corsa, dimostrando grande controllo e una notevole determinazione fin dalle prime curve.

Alle sue spalle si sono posizionati Charles Leclerc (Ferrari) e George Russell (Mercedes), che hanno subito ingaggiato una lotta serrata per le posizioni di vertice. Un momento chiave ha visto Kimi Antonelli (Mercedes), partito dalla pole position, scivolare inaspettatamente al quinto posto, superato con decisione da Lando Norris (McLaren). Immediatamente dietro, in sesta posizione, si è classificato Lewis Hamilton (Ferrari), completando così le prime file di una partenza ricca di capovolgimenti e intense manovre strategiche.

Il ritardo e le ragioni di sicurezza in pista

Il posticipo di dieci minuti dell'inizio del Gran Premio, che ha spostato la partenza ufficiale dalle quattordici alle quattordici e dieci locali, è stato dettato da impellenti ragioni di sicurezza.

Una barriera di protezione, situata al tornante dodici del circuito, era stata danneggiata in modo significativo durante una precedente sessione di prove di una formula monomarca, un evento di supporto al Gran Premio. L'intervento tempestivo e meticoloso degli addetti ai lavori è stato fondamentale per ripristinare l'integrità strutturale della barriera, assicurando così le condizioni ottimali e inequivocabili per lo svolgimento sicuro della gara. Questa decisione ha evidenziato la priorità assoluta data alla sicurezza dei piloti e del pubblico, permettendo che tutte le verifiche e le riparazioni necessarie fossero completate con la massima cura e precisione prima del via della competizione.