L'Italia festeggia un nuovo, prestigioso successo nel circuito internazionale di fioretto. A Lima, in Perù, il fiorettista azzurro Guillaume Bianchi ha conquistato la vittoria nel Grand Prix maschile, un trionfo che bissa quello già ottenuto a Torino lo scorso febbraio. Questa affermazione rappresenta il quarto successo in carriera per il talento romano nel circuito iridato e il suo secondo Grand Prix consecutivo, consolidando la sua posizione tra i vertici della scherma mondiale.

La finale ha visto Bianchi imporsi con determinazione sul russo Kirill Borodachev, con il punteggio finale di 15-12.

Una prestazione di alto livello che ha sigillato una giornata memorabile per i colori italiani.

Il percorso trionfale di Bianchi

Il cammino verso la medaglia d'oro di Guillaume Bianchi è stato costellato di sfide impegnative, affrontate con tecnica e grinta. Nelle semifinali, il fiorettista azzurro ha dimostrato la sua superiorità superando il ceco Alexander Choupenitch con un netto 15-10, un risultato che gli ha aperto le porte della finale.

Ancor prima, nei quarti di finale, Bianchi aveva affrontato un assalto particolarmente combattuto e avvincente contro Ho Shing Him Harris, rappresentante di Hong Kong. L'incontro si è concluso con la vittoria di Bianchi per 15-13, al termine di un duello che ha richiesto grande concentrazione e precisione.

La performance degli altri azzurri

Nonostante il brillante successo di Bianchi, il resto della spedizione italiana ha incontrato maggiori difficoltà. Guillaume è stato infatti l'unico atleta azzurro a riuscire a spingersi oltre la fase degli ottavi di finale, un turno che si è rivelato fatale per altri talenti.

Tra questi, Tommaso Marini e Tommaso Martini hanno visto interrompersi il loro percorso. Marini è stato sconfitto in un assalto molto equilibrato da Ho Shing Him Harris, lo stesso atleta di Hong Kong battuto da Bianchi, con il punteggio di 15-14. Una singola stoccata ha deciso l'esito di un match teso fino all'ultimo.

Anche Martini ha ceduto in un incontro altrettanto combattuto, perdendo per 15-13 contro il campione mondiale Choi Chun Yin Ryan.

Entrambi gli azzurri hanno mostrato buone prestazioni, ma non sufficienti per accedere ai quarti.

La fase dei sedicesimi di finale ha registrato l'eliminazione di altri quattro fiorettisti italiani. Davide Di Veroli è stato superato in un derby tutto azzurro proprio da Tommaso Marini, con il punteggio di 15-10. Damiano Rosatelli ha perso per 15-13 contro il ceco Alexander Choupenitch, futuro semifinalista.

A seguire, Lorenzo Nista è stato battuto per 15-12 dallo spagnolo Llavador, mentre Davide Filippi ha subito una sconfitta più netta, 15-4, contro il forte Choi Chun Yin Ryan.

Infine, l'esordio nel torneo è stato sfortunato per Filippo Macchi, eliminato al primo assalto con un 15-10 per mano del giapponese Kyosuke Matsuyama. Insieme a lui, hanno concluso la loro gara anche Giulio Lombardi, Edoardo Luperi e Alessio Foconi, che non sono riusciti a superare il primo turno.