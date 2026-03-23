Il WTA Miami Open 2026 ha offerto una giornata ricca di emozioni e colpi di scena nei sedicesimi di finale della parte alta del tabellone. Mentre le grandi favorite, Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, hanno confermato il loro eccellente stato di forma, avanzando con autorità agli ottavi di finale, non sono mancate le sorprese con le eliminazioni inattese di Elina Svitolina ed Ekaterina Alexandrova. L'atmosfera sui campi da gioco è stata vibrante, con match combattuti che hanno delineato il quadro delle prossime sfide del prestigioso torneo.

Sabalenka e Rybakina: la marcia inarrestabile verso gli ottavi

La bielorussa Aryna Sabalenka, indiscussa testa di serie numero uno del torneo, ha proseguito la sua corsa trionfale. Ha liquidato l’americana Caty McNally con un netto e convincente 6‑4 6‑2, una prestazione solida chiusa in appena un’ora e ventisei minuti che ne conferma lo stato di grazia e la proietta con decisione verso gli ottavi di finale. Allo stesso modo, la kazaka Elena Rybakina, terza favorita del seeding, ha dimostrato la sua superiorità piegando l’ucraina Marta Kostyuk, numero ventisette del tabellone, con un doppio 6‑3 6‑4 in un’ora e ventitré minuti. Entrambe le giocatrici mantengono alte le aspettative, confermando il loro ruolo di protagoniste assolute.

Le altre sfide: tra rimonte e colpi di scena

La giornata ha offerto diverse altre partite avvincenti e ricche di capovolgimenti. La cinese Qinwen Zheng, ventitreesima testa di serie, ha messo a segno una notevole rimonta contro l’americana Madison Keys, quindicesima favorita, imponendosi con il punteggio di 4‑6 6‑2 6‑4 in due ore e diciotto minuti di gioco, dimostrando grande tenacia. Un altro match estremamente combattuto ha visto la romena Jaqueline Cristian, numero trentasei del ranking WTA, eliminare la russa Ekaterina Alexandrova con un sofferto 6‑3 4‑6 7‑6(5) al termine di una battaglia estenuante durata due ore e trentasette minuti, una delle grandi sorprese di questo turno dei sedicesimi.

Tra le conferme più attese, Jessica Pegula, quinta testa di serie, è stata la prima a chiudere il suo incontro, travolgendo la canadese Leylah Fernandez con un eloquente 6‑2 6‑2 in appena un’ora e sette minuti, dimostrando grande efficienza e determinazione. Non è mancata l'emozione con la lettone Jelena Ostapenko, venticinquesima favorita, che ha compiuto una difficile rimonta su Jasmine Paolini, settima testa di serie, vincendo 5‑7 6‑2 7‑5 dopo due ore e trentacinque minuti di gioco intenso e spettacolare.

Un'altra eliminazione sorprendente è stata quella dell’ucraina Elina Svitolina, nona testa di serie, superata dall’americana Hailey Baptiste, numero quarantacinque WTA, con un 6‑3 7‑5 in un’ora e trentanove minuti, un risultato che ha ribaltato i pronostici.

Infine, l’australiana Talia Gibson, reduce da un importante successo contro Naomi Osaka, ha continuato la sua positiva striscia, dominando l’americana Iva Jovic, diciottesima testa di serie, con un doppio 6‑2 6‑2 in un’ora e tredici minuti, consolidando la sua avanzata nel torneo e confermando il suo momento di forma.

Il parterre delle stelle al WTA Miami Open 2026

Il tabellone del WTA Miami Open 2026 ha presentato un cast di altissimo livello, annoverando tra le sue teste di serie principali alcune delle migliori giocatrici del circuito internazionale. Oltre alle già citate Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, il torneo ha visto la partecipazione di atlete del calibro di Iga Świątek, Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Elina Svitolina, Ekaterina Alexandrova, Madison Keys, Naomi Osaka, Iva Jovic e Zheng Qinwen.

Questa composizione ha garantito un livello competitivo elevatissimo fin dalle prime fasi, rendendo ogni match un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis e promettendo ulteriori emozioni nelle prossime giornate del torneo.