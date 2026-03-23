La Coppa del Mondo di sci alpino si avvia alla sua conclusione a Lillehammer, in Norvegia, dove la pista di Hafjell sarà teatro delle ultime e decisive gare della stagione. Dopo una giornata di pausa, l'evento riprende con le discipline tecniche, pronte a decretare i vincitori dei prestigiosi trofei. Il fine settimana precedente ha già offerto emozioni intense, in particolare per i colori azzurri, ma l'attenzione si sposta ora sui grandi duelli che animeranno le due giornate finali di competizione.

In campo femminile, l'epilogo per la classifica generale vedrà un confronto serrato tra Mikaela Shiffrin ed Emma Aicher, promettendo un finale avvincente e ricco di colpi di scena.

Sul fronte maschile, i riflettori sono puntati sull'assegnazione dei trofei di gigante e slalom, due delle discipline più spettacolari. Nel gigante maschile, la leadership è di Marco Odermatt con 495 punti, seguito dal brasiliano Lucas Pinheiro Braathen a 447 punti e dall'elvetico Loic Meillard, ancora matematicamente in corsa con 406 punti. La sfida nello slalom maschile si preannuncia ancora più aperta e combattuta: il norvegese Atle Lie McGrath guida con 550 punti, inseguito da Pinheiro Braathen (511), dal francese Clement Noel (475) e dal connazionale Henrik Kristoffersen (453).

Il programma delle finali di Lillehammer

Il rush finale prenderà il via martedì 24 marzo con due appuntamenti cruciali che terranno gli spettatori con il fiato sospeso: il gigante maschile e lo slalom femminile.

Gli uomini scenderanno in pista per la prima manche alle 09:30 e per la seconda alle 12:30. Le donne, invece, affronteranno le due manche dello slalom rispettivamente alle 10:30 e alle 13:30, in una giornata che si preannuncia ricca di adrenalina.

La giornata conclusiva della stagione, mercoledì 25 marzo, proporrà il gigante femminile e lo slalom maschile. Gli orari di gara saranno invertiti rispetto al giorno precedente: le due manche del gigante femminile scatteranno alle 09:30 e alle 12:30, mentre la sfida tra i pali stretti in campo maschile si disputerà alle 10:30 e alle 13:30, chiudendo in bellezza l'evento.

Dove seguire le gare in diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di sci alpino, le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 o RaiSport HD, in base alla programmazione specifica del palinsesto.

La copertura in diretta streaming sarà garantita su diverse piattaforme digitali, offrendo ampia scelta: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. Sarà inoltre disponibile una diretta live testuale dettagliata per ogni manche o gara, per non perdere nessun aggiornamento di questa intensa conclusione di stagione e dei suoi verdetti.

Queste giornate rappresentano l'atto finale di una stagione intensa e impegnativa, che si chiuderà proprio sulle nevi norvegesi di Lillehammer. La località si conferma un punto fermo nel calendario internazionale dello sci alpino: il calendario provvisorio della stagione 2025-2026, infatti, prevede nuovamente la chiusura della Coppa del Mondo a Lillehammer, dal 21 al 25 marzo.

Un'annata iniziata a Sölden e arricchita da numerose tappe storiche e alcune novità significative, culminerà così con l'assegnazione dei trofei più prestigiosi in Norvegia, consolidando il ruolo di Lillehammer come sede finale.