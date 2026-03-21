Il terzo giro dell’Hainan Classic, tappa inaugurale dell’Asian Swing del DP World Tour, si è concluso sul Blackstone Course di Mission Hills, in Cina. Al termine delle 54 buche, Jordan Gumberg e Jorge Campillo guidano la classifica con un totale di −17. Una giornata positiva ha visto la risalita di Francesco Molinari, che con un giro di −4 ha guadagnato posizioni, portandosi al 36° posto con un punteggio complessivo di −5.

La Vetta Condivisa all'Hainan Classic

Jordan Gumberg e Jorge Campillo si trovano in testa all'Hainan Classic con un punteggio di −17.

Entrambi hanno mostrato una solida performance nel "moving day", consolidando la loro posizione sul Blackstone Course. La loro leadership congiunta promette un finale avvincente.

Gli Inseguitori e le Posizioni Chiave

Al terzo posto si è posizionato il sudafricano Dylan Frittelli, che con un giro in −6 ha raggiunto quota −16, emergendo come principale contendente. La contesa resta aperta fino a cinque colpi di distacco. Seguono a −14 Thriston Lawrence, Euan Walker e Wenyi Ding, mentre Bo Jin è settimo a −13. A −12 si trovano Yanhan Zhou, Daniel Rodrigues, Yuto Katsuragawa e Marcus Armitage, quest'ultimo autore di un notevole recupero con un giro in −6.

La Risalita di Francesco Molinari

Per gli italiani, Francesco Molinari ha registrato un giro di −4, portando il suo totale a −5 e collocandosi al 36° posto.

Il golfista torinese ha evidenziato segnali di ripresa, sebbene la distanza dalla vetta rimanga significativa. Stefano Mazzoli ha chiuso il giro in par, mantenendo la 58ª posizione a −2. Meno fortunata la giornata di Gregorio De Leo, che con un giro in +3 si trova al 66° posto con un totale di +2.

Contesto e Storia del Torneo

L'Hainan Classic si svolge sul Blackstone Course del Mission Hills Resort Haikou, sull'isola di Hainan, in Cina. Questo evento professionistico è parte del calendario del DP World Tour e del China Tour, con formula stroke play e par 72. L'edizione inaugurale si è tenuta nell'aprile 2025, quando Marco Penge vinse con un totale di 271 colpi (−17), superando di tre lunghezze Sean Crocker e Kristoffer Reitan.