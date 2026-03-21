Un momento storico per l'atletica italiana si è consumato ai Mondiali Indoor di Torun, in Polonia, con il debutto di Kelly Doualla nella Nazionale assoluta. La giovane velocista lombarda, a soli sedici anni e 121 giorni, ha scritto una pagina indelebile diventando la più giovane atleta italiana di sempre a vestire la maglia azzurra in un evento internazionale. Il suo esordio è stato coronato da successo nelle batterie dei 60 metri, dove ha brillantemente conquistato l'accesso alle semifinali.

Doualla, già campionessa d’Europa Under 18 sui 100 metri e primatista europea tra le minorenni sui 60 metri, si è schierata ai blocchi di partenza in una batteria di alto livello, affrontando atlete del calibro di Julien Alfred, campionessa olimpica di Parigi 2024 sui 100 metri e co-primatista mondiale stagionale.

Nonostante un tempo di reazione iniziale più elevato (0.172), la determinazione e la potenza di Doualla le hanno permesso di recuperare con una fase lanciata efficace, chiudendo la sua prova in terza posizione con un tempo di 7.27 secondi. Questo crono, di soli sei centesimi superiore al suo stagionale, è stato sufficiente per garantirle la qualificazione diretta alle semifinali, riservate alle prime tre classificate di ciascuna delle sette batterie e ai tre migliori tempi di ripescaggio.

La performance di Kelly Doualla tra le stelle mondiali

L'esordio internazionale della giovane azzurra è avvenuto in un contesto di grande prestigio, al fianco di alcune delle più grandi interpreti della velocità mondiale.

Nella sua batteria, la vittoria è stata nettamente conquistata da Julien Alfred con un tempo di 7.06 secondi, seguita dalla canadese Sade McCreath (7.16). Kelly Doualla ha dimostrato la sua tempra superando atlete di comprovata esperienza come la polacca Magdalena Stefanowicz (7.30) e la brasiliana Gabriela Mourao (7.31). L'obiettivo dichiarato della giovane atleta era quello di «assaporare il grande evento internazionale e imparare in vista del prossimo futuro», un proposito pienamente realizzato che conferma il suo notevole valore e le sue promettenti potenzialità nel panorama dell'atletica tricolore.

La spedizione azzurra e i suoi campioni a Torun

La partecipazione di Kelly Doualla si inserisce in una spedizione italiana ai Mondiali Indoor di Torun che si preannuncia storica, con un numero record di ventisei atleti convocati, eguagliando il primato stabilito a Parigi nel 1997.

La squadra azzurra vanta la presenza di numerosi medagliati olimpici e mondiali, tra cui spiccano nomi come Mattia Furlani, Nadia Battocletti, Andy Díaz, Leonardo Fabbri e Zaynab Dosso. Quest'ultima, vicecampionessa mondiale e co-primatista stagionale nei 60 metri con 6.99 secondi, insieme a Julien Alfred, rappresenta una delle punte di diamante della velocità italiana. L'Italia si presenta dunque con una formazione altamente competitiva, un mix di esperienza e giovani talenti, pronta a lasciare un segno significativo in questa prestigiosa rassegna iridata.