Lewis Hamilton torna a parlare con determinazione e chiarezza alla vigilia del Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Il pilota britannico, alla ventesima stagione nel Circus e al secondo anno con la Ferrari, ha espresso fiducia nel lavoro del team e nella propria motivazione, dichiarando: “L’obiettivo è vincere, ho sempre la stessa fame”.

Un nuovo inizio con la Ferrari

Hamilton ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto durante i test invernali, evidenziando un ottimo chilometraggio percorso. Il team, ha spiegato, ha svolto un lavoro incredibile sia in fabbrica che in pista, permettendo di imparare molto dall’anno precedente.

Si sta lavorando per lasciarsi alle spalle gli aspetti negativi e concentrarsi su quelli positivi. Il pilota ha aggiunto: “Riscoprire me stesso è stato un fattore importante”. Ha ammesso che per un attimo ha perso di vista chi era, ma quella versione di sé non tornerà più. Hamilton ha ribadito che ci saranno sempre persone pronte a dubitare e a cercare di ostacolarlo, ma ha affermato che non si può mai smettere di lottare. È grato anche a chi ha dubitato e cercato di metterlo giù, perché è ancora qui, 20 anni dopo, in piedi, affamato e concentrato sul suo sogno, senza freni.

Ambizione e consapevolezza

Il pilota ha poi chiarito il suo obiettivo primario: vincere. È per questo che il team sta lavorando, con l’intento di sfruttare al massimo ogni opportunità e sperare di lottare nel gruppo di testa.

Hamilton ha ammesso di non avere certezze assolute sulle prestazioni degli avversari: la Mercedes è sembrata particolarmente veloce, mentre non è sicuro che la Red Bull abbia mostrato tutto il suo potenziale. Nonostante ciò, Hamilton sente di avere un grande gruppo di persone alle spalle che lo supportano.

La fame di Hamilton

Il concetto della “fame” di Hamilton non è nuovo e viene interpretato come un segnale di profonda volontà di crescita e rinnovamento. Il suo passaggio alla Ferrari è visto come una dimostrazione di un pilota driven by a deep love for the sport and a desire to keep pushing his limits. Anche in passato, Hamilton aveva ribadito la sua determinazione, affermando di amare ancora ciò che fa, di sentirsi ancora sfidato e grato per la fame che lo spinge a continuare a gareggiare per molti anni ancora.