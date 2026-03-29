Andy Díaz, campione mondiale indoor del salto triplo, ha dichiarato apertamente la sua ambizione di superare il record del mondo. L'atleta azzurro ha fissato un obiettivo audace in vista del Golden Gala di Roma, indicando il prossimo 4 giugno come la data prescelta per tentare questa storica impresa. L'annuncio è giunto durante un'intervista alla Redazione Sport del Giornale Radio Rai, in cui Díaz ha delineato i suoi piani per la stagione.

L'obiettivo del record mondiale

Con parole cariche di determinazione, Andy Díaz ha espresso la sua chiara volontà: "Voglio fare il record del mondo.

Voglio battere il primato di Jonathan Edwards, voglio andare oltre quei 18 metri e 29 centimetri". Questo ambizioso traguardo mira a superare il limite stabilito dal leggendario Edwards il 7 agosto 1995, un primato che resiste da decenni e che rappresenta uno dei record più longevi e prestigiosi dell'atletica leggera mondiale. La sfida è quella di iscrivere il proprio nome nella storia, superando una misura rimasta intoccabile per quasi trent'anni.

La stagione estiva e la rivalità europea

Oltre all'attesissimo appuntamento del Golden Gala, il calendario di Díaz prevede un altro evento di grande importanza: gli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto. L'atleta ha manifestato grande entusiasmo per questa competizione, soprattutto per il confronto diretto con il suo storico rivale, Pedro Pichardo, che rappresenta il Portogallo.

"Non vedo l'ora", ha affermato Díaz, sottolineando l'intensità della sfida. "Lo voglio battere in pedana. Devo vincere, devo vincere per forza, la misura non conta, quello che conta è arrivare al primo posto". La sua dichiarazione evidenzia una mentalità competitiva, focalizzata sulla vittoria più che sulla singola prestazione, pur mantenendo l'ambizione del record.

Il prestigio del Golden Gala

Il Golden Gala Pietro Mennea si conferma una tappa fondamentale e di grande prestigio all'interno del circuito internazionale della Diamond League, ospitato ogni anno in Italia. Questa manifestazione rappresenta un palcoscenico d'eccellenza per gli atleti di caratura mondiale. Già nel 2023, Andy Díaz aveva dimostrato il suo valore proprio in questo contesto, trionfando nella gara del salto triplo con una misura di 17,75 metri.

Quella vittoria gli aveva permesso non solo di stabilire un nuovo record italiano, ma anche di consacrarsi tra i migliori specialisti al mondo nella disciplina. La presenza dei più grandi talenti internazionali e l'ampia copertura mediatica rendono il Golden Gala l'ambiente ideale per tentare imprese sportive di altissimo livello, come il record del mondo che Díaz si prefigge.