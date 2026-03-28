Ad Austin, in occasione della terza tappa del Mondiale MotoGP, Marco Bezzecchi e Luca Marini sono stati penalizzati di due posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio degli Stati Uniti. La sanzione è stata inflitta per aver ostacolato altri piloti durante il giro veloce nel Q2 delle qualifiche.

La penalità che ha interessato Marco Bezzecchi è scaturita da un impeding ai danni di Marc Marquez, un'infrazione accertata dai commissari di gara dopo un'approfondita consultazione. Di conseguenza, Bezzecchi partirà dalla quarta posizione nel Gran Premio.

È importante sottolineare che la sua posizione nella Sprint Race è rimasta invariata, mantenendo la seconda piazza. A beneficiare di questa retrocessione in griglia sono stati Pedro Acosta, promosso in seconda posizione, e Francesco Bagnaia, ora terzo.

Analogamente, anche Luca Marini ha ricevuto la stessa sanzione per un motivo analogo, venendo retrocesso dalla nona all'undicesima posizione sulla griglia per il Gran Premio. Grazie a questa modifica, Fermin Aldeguer guadagna la nona posizione e Ai Ogura la decima.

Griglie di partenza aggiornate

Per la Sprint Race, l’ordine di partenza vede: Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1°, Marco Bezzecchi (Aprilia) 2°, Pedro Acosta (KTM) 3°, Francesco Bagnaia (Ducati) 4°, Joan Mir (Honda) 5°, Marc Marquez (Ducati) 6°, Jorge Martin (Aprilia) 7°, Alex Marquez (Ducati) 8°, Luca Marini (Honda) 9°, Fermin Aldeguer (Ducati) 10°, Ai Ogura (Aprilia) 11°, Enea Bastianini (KTM) 12°, Raul Fernandez (Aprilia) 13°, Diogo Moreira (Honda) 14°, Johann Zarco (Honda) 15°, Fabio Quartararo (Yamaha) 16°, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 17°, Brad Binder (KTM) 18°, Jack Miller (Yamaha) 19°, Franco Morbidelli (Ducati) 20°, Alex Rins (Yamaha) 21°.

Per il Gran Premio, la griglia aggiornata è la seguente: Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1°, Pedro Acosta (KTM) 2°, Francesco Bagnaia (Ducati) 3°, Marco Bezzecchi (Aprilia) 4° (penalizzato di due posizioni), Joan Mir (Honda) 5°, Marc Marquez (Ducati) 6°, Jorge Martin (Aprilia) 7°, Alex Marquez (Ducati) 8°, Fermin Aldeguer (Ducati) 9°, Ai Ogura (Aprilia) 10°, Luca Marini (Honda) 11° (penalizzato di due posizioni), Enea Bastianini (KTM) 12°, Raul Fernandez (Aprilia) 13°, Diogo Moreira (Honda) 14°, Johann Zarco (Honda) 15°, Fabio Quartararo (Yamaha) 16°, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 17°, Brad Binder (KTM) 18°, Jack Miller (Yamaha) 19°, Franco Morbidelli (Ducati) 20°, Alex Rins (Yamaha) 21°.

Dettagli sulle penalità

È fondamentale sottolineare che le penalità inflitte a Marco Bezzecchi e Luca Marini si applicano esclusivamente alla griglia di partenza del Gran Premio e non hanno alcun impatto sulle loro posizioni per la Sprint Race, che rimangono invariate per entrambi. Questo tipo di sanzione è una misura standard prevista dal regolamento in caso di ostacolo a un altro pilota durante il giro veloce nelle sessioni di qualifica. La decisione dei commissari, giunta dopo un'approfondita consultazione, riflette la serietà con cui vengono valutate le infrazioni nel contesto competitivo della MotoGP.